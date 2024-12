Tras abucheo en Kids’ Choice Awards México, Ángela Aguilar reaparece y rompe el silencio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si en este momento se realizara un top de las estrellas más polémicas de la farándula de este 2024, es más que probable que Ángela Aguilar logre obtener uno de los puestos más destacados (sino se saca el primer lugar). Y es que, quien inició como una de las cantantes del regional mexicano, poco a poco se ha ido sumiendo en una ola de controversias que le han quitado el cariño de los residentes de las tierras aztecas.

Como algunos recordarán, la intérprete de Abrázame y Mis amigas las flores acudió como una de las presentadoras de los Kids’ Choice Awards México, en el auditorio nacional, lo que le ganó cientos de abucheos por parte del público, mismos que aclamaban a Cazzu, rapera argentina que fue novia de Christian Nodal hace 1 año y con quien procreó a su primogénita Inti. Luego de dicho incidente, Aguilar mantuvo distancia de las redes sociales y de los medios de comunicación.

Recientemente, la intérprete de Ahí donde me ven hizo algunas declaraciones a través de su entrevista más reciente con el medio Glamour México, donde habló un poco sobre las dificultades que ha tenido que atravesar al convertirse en una estrella internacional del regional mexicano y éste ha sido perderse varios momentos importantes junto a su familia y amigos: “Perder relaciones como amistades. Me ha sido muy difícil porque nunca puedes llegar a los momentos importantes. Pierdes a muchos amigos durante el camino porque como que no te entienden el estilo de vida”, señaló la joven de 21 años.

Por otro lado, Ángela Aguilar comentó que mantiene una fuerte conexión con la infante que llegó a ser alguna vez y, cada vez que enfrenta alguna adversidad, intenta recordarla con cariño para poder salir avante: “Ay lo que te falta por vivir, mi reina. La veo también con mucha ilusión, cuando se me olvida por lo cual estoy haciendo las cosas, me acuerdo mucho de ella (…) Trato de ponerme mucho en ella ahora. Es como ‘niña interior lo hiciste muy bien’, ya vamos en camino a lo que sean tus sueños”.

Finalmente, la cantante habló acerca de lo importante que ha sido para ella cuidar de su salud mental para soportar toda la ola de odio que se le ha venido encima: “Me ha ayudado mucho a entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy (…) Ya no me tengo que esconder para caerles bien, si les caigo bien que bueno, me encanta y sino también”, sentenció.

