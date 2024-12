Aleks Syntek enfurece con Pedro Sola y le exige escucharlo en vivo antes de criticarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un artista poco querido por sus desafortunados comentarios, así como por algunas acusaciones que pesan sobre él es Aleks Syntek. Dany Flow es uno de sus principales detractores, aunque también Pedro Sola forma parte de esta lista. Cansado de ser menospreciado, el intérprete de Sexo, Pudor, Lágrimas se unió a un espacio mediático para defender su trabajo y compartir algunas anécdotas.

En un podcast recordó la mala experiencia que tuvo con el conductor de televisión, quien subestimó su capacidad como cantante. Y es que en una ocasión, Pedro Sola afirmó que el artista no era bueno para cantar. Por otro lado, aplaudió sus habilidades y talento como compositor. El famoso admitió que le dio coraje escuchar esto, por lo que decidió confrontarlo de manera directa con la pregunta: "¿Ya me viste cantar en vivo?".

Syntek explicó que su estrategia para lidiar con los comentarios negativos consiste en invitar a quienes lo descalifican a asistir a alguno de sus conciertos. "Los llamo y les digo: 'Oye, tengo un concierto el viernes, ¿vienes? Te invito'". El cantautor mexicano lamentó que la gente tiende a emitir puntos de vista sin contar con el respaldo suficiente para hacerlo. "Es muy fácil hablar de la gente cuando no la has visto", subrayó y añadió: "cuando ya la ves ahí sí puedes criticar".

Historial problemático de Syntek

En 2018, las redes sociales se encendieron cuando Lemon Brick, de 17 años en aquel momento, compartió una serie de mensajes con el cantante, en los que este supuestamente le dirigía comentarios sugerentes, refiriéndose a él como "bonito" y "sexy". Bajo este contexto fue acusado de grooming (acoso por parte de una persona adulta hacia un niño o un adolescente por medio de Internet). En 2022, fue tachado de misógino al mostrarse en contra de que las mujeres se quejaran del acoso cuando a la par "les gusta el perreo" y gozar de su libertad sexual.

Estas no han sido las únicas polémicas en las que ha estado involucrado. El público lo juzga por ser un pretencioso y es que en una ocasión aseguró que su hijo es conocedor de buena música y en alguna ocasión estuvo a punto de llegar a los golpes con los invitados de una fiesta, debido a que sólo ponían reggaetón y no le permitían poner algo de Gorillaz o The Killers.

