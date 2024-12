Andrea Legarreta estalla en 'Hoy' por esta tradición del Día de la Virgen: "No es tan necesario"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 12 de diciembre es una de las fechas más importantes para los mexicanos debido a que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, conocida como la 'Patrona de todos los mexicanos'. Sin embargo, también hay muchos ciudadanos que no comparten las tradiciones de esta fecha y una de ellas es Andrea Legarreta, quien aprovechó el programa Hoy para manifestarse en contra de una costumbre.

La mañana de este jueves la producción del matutino de Televisa transmitió una nota donde mostraron todo lo que se vivió en las tradicionales Mañanitas a la Virgen que se transmiten en el Canal de Las Estrellas y fue en ese momento que Andy aprovechó para alzar la voz. La tapatía Galilea Montijo se dedicó a agradecer a la 'Morenita del Tepeyac' por los milagros que ha hecho en la vida de tantos y dijo:

Tenemos a la reina, a nuestra virgen morena... estuvieron increíbles las mañanitas".

Tras hacer alusión a la gran verbena que se hace en las faldas de la Basílica de Guadalupe, Paul Stanley se quejó del uso de la pirotecnia: "Ya escuchamos todos los cuetones", dijo, mientras que Arath de la Torre lo apoyó. En ese momento, la exesposa de Erik Rubín tomó la palabra y también se manifestó en contra de los cuetes: "Ay pobres perritos, mi pobre perrita estaba muy asustada", declaró consternada.

Por su parte, 'La Gali' apuntó a que ella había escuchado el sonido de la pirotecnia a gran distancia: "Pero los perritos, a mí me da mucha tristeza", respondió Andrea. La conductora tapatía de inmediato le dijo que lo mejor es abrazar a los animales cuando están los sonidos de truenos pero Legarreta no se quedó conforme y replicó: "Eso hice pero sí les da mucho miedo". Mientras que Arath dijo que todos sus perritos pasaron la noche con él en su habitación.

Claro, les da miedo", añadió Legarreta.

No obstante, el conductor dijo: "Pero bueno, son parte de nuestros usos y costumbres, entonces hay que respetarlo". Fue en ese momento que Andrea alzó la voz en favor de los animales y reiteró que el uso de pirotecnia no debería estar permitido: "Pues sí... ay, no sé, creo que al final tampoco es tan necesario, pero pues...".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy