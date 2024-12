Benny Blanco le propone matrimonio a Selena Gomez tras polémica por 'Emilia Pérez'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El nombre de Selena Gomez ocupó los primeros lugares de las tendencias en X (red social conocida como Twitter) debido a su polémica participación que sostuvo en la cinta Emilia Pérez, donde se le ve hablando en español, idioma que no domina, lo que le valió una severa crítica por parte de Eugenio Derbez, quien señaló que su actuación le resultó incómoda, al ser hispanohablante.

Si bien, Selena Gomez reaccionó y reconoció que había sido un trabajo que se le complicó, dado a que no le dieron el tiempo suficiente como para prepararse, la realidad es que también hubo personas que salieron a criticar a la estrella, afirmando que, tal como los estadounidenses exigen que su idioma se hable de la manera correcta, los mexicanos deberían pedir lo mismo al momento de contratar a una celebridad de dicho país.

Selena Gomez se compromete en matrimonio

Aunque esto pudo derivar en momentos de tensión para la cantante de Love you like a love song y Good for you, la realidad es que este mal trago quedó en el pasado, después de que su novio, Benny Blanco, le propusiera matrimonio durante la noche del pasado miércoles 11 de diciembre, hecho que Selena compartió orgullosa a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró el gran anillo de diamantes.

Gomez subtituló la imagen con el texto: “Para siempre comienza ahora”, mientras esbozaba una gran sonrisa y observaba la cámara, recostada en una manta de picnic. Blanco reaccionó a la imagen, con la leyenda: “Oye, espera… ¿esa es mi esposa?”, mientras que en una segunda postal se puede apreciar a los dos sonriendo y abrazados, al tiempo en el que comparten un momento íntimo y de felicidad plena, hecho que se denota en los gestos de la estrella.

Selena Gomez presume su argolla de compromiso

Cabe señalar que desde el pasado verano, los fanáticos de Gomez se emocionaron al creer que ya estaba comprometida, dado a que publico una fotografía en la que cubría su dedo anular, lo que desató los rumores de que podría estar a punto de casarse; sin embargo, esto fue desmentido en publicaciones posteriores, en las que se alcanza a apreciar con precisión que, en realidad, no llevaba una argolla consigo.

