Con el corazón a flor de piel, Leticia Calderón da noticia sobre su hijo, Luciano

Ciudad de México.- Si bien, Leticia Calderón es conocida en el mundo de las telenovelas por ser una de las villanas más terribles (recuérdese en En el nombre del amor), lo cierto es que, en la vida real, se trata de una madre muy entregada a sus hijos, en especial a Luciano, quien padece Síndrome de Down, lo que ayudó a que la histrionista se convirtiera en toda una activista relacionada con el tema, al grado en el que siempre ha procurado que su vástago pueda tener una vida independiente.

Hace unos años, la famosa sorprendió a sus fans al anunciar que su hijo había ingresado a estudiar la carrera universitaria, en la que se especializaría en gastronomía y alimentación. En este tiempo, el joven realizó algunos diplomados y fue puliendo mucho más sus habilidades. En cada momento y paso que el joven daba, se encontraba Lety Calderón, quien siempre se mostró muy orgullosa de que el fruto de su relación con Juan Collado lograse llegar muy lejos.

Es bajo este contexto que llegamos a la tarde de este jueves 12 de diciembre, día en el que Luciano logró titularse de la Universidad Anáhuac, motivo por el que la actriz no dejó de compartir este hermoso momento a sus poco más de 571 mil seguidores en Instagram, anunciando que esta vez, su hijo había logrado concluir la carrera por la que tanto luchó en años anteriores. En las imágenes, la histrionista de Esmeralda luce alegre, abrazando a su descendiente.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la famosa no dejó de enviar su cariño a todas las personas involucradas y que apoyaron a Luciano para conseguir su sueño: “Ya culminó esta etapa maravillosa en la universidad. Gracias a todos y cada uno de ellos que estuvieron con mi hijo (…) A todos muchas gracias”, indicó actriz. En algunos retratos, se puede apreciar al joven lucir, emocionado, su diploma.

Como era de esperarse, los seguidores de Calderón no tardaron en manifestarse en la sección de comentarios, donde no pararon de llenar la publicación con diversos mensajes de apoyo al joven como: “Muchas felicidades para Luciano también para la mamá”, “Felicidades a ambos porque mamá se esforzó igual me imagino le costó lágrimas”, “Qué orgullo, espero con ansias el día que mi hijito llegue a graduarse”, Felicidades a ambos porque la mamá se esforzó igual, me imagino le costó muchas lágrimas”, fueron algunos de los mensajes que el joven recibió.

