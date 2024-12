En la ruina y sin trabajo: Actriz de Televisa hace dura confesión tras perder exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido una de las muchas celebridades que perdieron su exclusividad en Televisa, la reconocida estrella juvenil de la mencionada televisora, Nashla Aguilar, recientemente abrió su corazón al público para sincerarse sobre los problemas de dicha carrera a tan poca edad, haciendo una dura confesión sobre el momento en el que tocó fondo, pues quedó en la ruina y estaba sin trabajo casi de manera permanente, pues no creyó que pudiera volver a la actuación.

Aguilar, teniendo apenas cinco años debutó en la televisora como protagonista del melodrama, Sueños y Caramelos, aunque no fue varios años después cuando alcanzó su mayor fama con Atrévete a Soñar. Al igual que varios de sus colegas, la actriz y cantante tuvo su momento de "vacas flacas", en las que no podía encontrar trabajo y estaba sin ni un solo peso. Hoy en día, su fama va en ascenso, principalmente por las oportunidades que le han brindado en el programa Hoy.

Ahora, Nashla se presentó en el programa De Noche, que es conducido por Yordi Rosado, habló sobre su experiencia en este ámbito, afirmando que la ama y de todo lo que podría cambiar solo sería el pasar por "emociones muy fuertes, como la frustración o estresarte", y por supuesto su dolor al quedarse sin trabajo: "A mi sí me dolió mucho esa parte en la que ya no conseguía nada, pero cuando te digo nada, es nada, y lo que yo había hecho como niña actriz, pues parecía que no había pasado, o que en realidad me jugaba ahora en mi contra".

Nashla con Roberto Carlo en Hoy. Internet

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, destacó que algo que fue como un balde de agua helada sobre ella, fue el hecho de que además de que no encontraba un papel, ni siquiera pequeño, ya no tenía ni un solo peso en su cuenta, pues todo lo gastó y no pensó a futuro: "Súmale a que llegué y no tenía un peso, literal no tenía un peso, gracias a Dios conseguí una beca en la universidad, era una beca muy muy alta, y que pude estudiar y que pude pagarlo, pero yo ya no tenía un peso, me hubiera encantado quizá hubiéramos ahorrado ese dinero".

Finalmente, la reconocida actriz exclamó que ella jamás pensó que podría perder todo su dinero, y mucho menos el vivir una caída tan severa en su carrera actoral, pues pensó que precisamente el empezar tan pequeña le abriría muchas más puertas y no le faltaría el trabajo: "Yo creo que nunca imaginamos que el trabajo se iba a acabar, yo creí que iba para arriba, te lo digo desde la humildad, yo creí que iba a progresar más rápido. Pero, creo que es algo que tenía que vivir".

Fuente: Tribuna del Yaqui