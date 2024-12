Esto es todo lo que hay que saber sobre Benny Blanco, el prometido de Selena Gomez

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La cantante y actriz Selena Gomez reveló su compromiso con el productor y compositor Benny Blanco a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Con el mensaje "para siempre comienza ahora", Gomez compartió varias fotografías que capturan el momento especial, mostrando un elegante anillo de compromiso en un entorno romántico.

En las imágenes, la famosa, conocida por su papel en Only Murders in the Building, aparece disfrutando de un picnic junto a Blanco. La serie de cuatro fotos refleja la emoción de la pareja en un momento íntimo.

Benny, por su parte, confirmó el compromiso en un tono ligero al comentar en el post de la cantante: “Oye, espera... esa es mi esposa”.

Aunque su relación se hizo pública en diciembre de 2023, Benny Blanco y Selena Gomez tienen una historia que se remonta varios años atrás. Blanco es un reconocido productor y compositor que ha trabajado con algunos de los artistas más importantes de la música contemporánea, incluidos Ed Sheeran, Katy Perry, Rihanna, Kanye West, The Weeknd y Justin Bieber, exnovio de Gomez.

En 2018, Benny debutó como artista con su sencillo Eastside, en colaboración con Halsey y Khalid. Un año después, trabajó con Selena en la canción I Can’t Get Enough.

Además de su carrera musical, Blanco incursionó en la gastronomía con el lanzamiento de su libro de cocina Open Wide: A Cookbook for Friends en abril de este año.

La noticia del compromiso ha emocionado a los seguidores de Selena, quienes han mostrado su apoyo y alegría en redes sociales. La pareja, conocida por mantener un perfil discreto, parece estar lista para dar el siguiente paso en su relación.

Fans y amigos de ambos esperan con entusiasmo los detalles sobre el futuro enlace, que promete ser uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo.

