"Estú.... ignorante": Destrozan a Agustín Fernández por burlarse del cáncer y hombre calvo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el polémico argentino, Agustín Fernández, se encuentra en el centro del escándalo, pues se ha comenzado a viralizar un video en el que este se burla del cáncer y también de un hombre calvo, infiriendo que tiene la terrible enfermedad solo por no tener cabello, mientras que estaban fuera de Televisa. El público, como era de esperarse, se mostró indignado y no dudaron en destrozarlo en críticas, asegurando que es un "estú... ignorante".

Hace poco, Fernández se topó con Archie Balardi, el cual aprovechó el momento para grabarse a su lado y llamarlo "buen amigo", lo que dejó sorprendido al reconocido exparticipante de La Casa de los Famosos México, pues señaló que fue el que más le tiró, a lo que este le dijo que no fue en serio, así que el argentino aprovechó para decirle que estaba superado, rematando con la pregunta de como iba con las quimioterapias, y este algo enojado le responde "ahí la llevo". Archie no tiene cáncer, sin embargo, es calvo y por eso Agustín hizo dicha referencia.

Como era de esperarse al tratarse de una enfermedad tan delicada, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, algunos usuarios se lanzaron en contra del exparticipante de Guerreros 2020, asegurando que era "miserable" el tomar tan a la ligera esta enfermedad, señalando que debería de dejar de hacerse la victima y admitir que por eso no lo querían: "¿Qué tan miserable, ignorante y estúpido puedes ser para utilizar un tema tan delicado como el cáncer para burlarte de una persona que no tiene cabello? Por eso, no te quieren Agustín, porque eres un Nefasto. Te ves tan ridículo acusando a todos de tirar "hate" cuando lo único que hicieron fue decirte tus verdades".

Ante esto, las fans de Agustín salieron en su defensa y compartieron el video de donde verdaderamente nació la broma, que fue una anécdota de Adrián Marcelo con Balardi, pues este afirma que en una entrevista para Multimedios se pusieron de acuerdo para hacer esta broma a Manelyk González y el público, fingiendo que este se pasaba de lanza con su pregunta y él se indignaba a tal punto de pelearse: "¡Para que veas porque lo dijo! Es una broma que ya le hizo a Adrián en otro contexto por eso lo repitió Agustín".

Finalmente, compartieron también un supuesto mensaje de Archie en el que defiende al exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, en el que afirma que es un tipazo y que se pusieron de acuerdo también para subir este video con la misma broma, haciendo referencia a Adrián: "¿Por qué no pones cuando reconocí qué ustedes tienen razón y yo me equivoqué en el post que puse? Afortunadamente Agustín sabe que esto es un show y es tan buen tipo que no se tomó nada personal, le platiqué de mi hate, nos reímos y nos pusimos de acuerdo para este video".

Fuente: Tribuna del Yaqui