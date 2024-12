Exconductor de 'VLA' se va en contra de Iván Cochegrus; lo acusa de amenazar a periodista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido exconductor de Venga la Alegría, Michelle Rubalcava, recientemente empleó su canal de YouTube para irse en contra de Iván Cochegrus, asegurando que se siente sumamente molesto e indignado con el productor de teatro, acusándolo de amenazar a su colega, la famosa periodista de espectáculos, Angélica Palacios, ante todo el drama que ha generado sus entrevistas sobre la muerte de Silvia Pinal.

Después del deceso de la reconocida 'Diva del Cine de Oro', varios periodistas de espectáculos se han lanzado contra Cochegrus por salir a dar declaraciones filtrar detalles de los últimos momentos de doña Silvia, uno de ellos Rubalcava, que ahora afirma que sus colegas y él están tratando de ser silenciados por el productor de Caperucita Roja ¿Qué Onda Con Tu Abuelita?, que ha amenazado a varios con demandarlos.

Según el expresentador de TV Azteca, declaró que Angélica habló con él y le reveló que Iván le mandó un mensaje en el que la amenaza con tomar acciones legales en su contra, y contra todos los medios digitales, que sigan criticándolo por el tema de la familia de la primera actriz de Televisa: "Pues resulta que a Palacios le habló Cochegrus, que si seguía hablando de él, él iba a empezar a demandar a todos los medios digitales que estuvieran hablando de él. Porque él es un artista. Le dijo que se siguen metiendo con él, que a todos los de los medios digitales, porque aquí no somos barberos".

Ante esto, el expresentador de De Primera Mano, señaló que estaba más que indignado y molesto con la situación, debido a que consideraba que todos tienen el derecho fundamental a la libertad de expresión y no se debería de permitir que personas amenacen o adviertan a otras con quitarles ese derecho que tienen desde el nacimiento, por lo que pidió que se hiciera algo: "No es posible que nos quieran quitar la libertad de expresión. Quiere silenciar youtubers. No vamos a permitir que nos estén censurando, ni vamos a dejar que controle nuestra opinión".

Finalmente, Michelle, quiso tomarse un momento para felicitar a Pepillo Origel por no dejarse intimidar por parte de Iván y que esté exhibiendo la verdad del productor, reconociendo que es el presentador de Con Permiso, el único que sí ha reunido a todas las Pinal en una sola cena: "El único en televisión que se ha enfrentado es Pepillo y me da gusto. Pepillo es el único que ha juntado a toda la dinastía Pinal de mujeres en una cena".

