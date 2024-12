Galilea Montijo se rompe y llora devastada en vivo de 'Hoy'; confiesa el desgarrador motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora, Galilea Montijo, vivió un momento sumamente emotivo en pleno programa en vivo de Hoy, por lo que no pudo más y se rompió ante las cámaras, llorando devastada al tratar de interpretar un tema que le quiere dedicar a su primer y único hijo biológico, Mateo Reina Montijo. Una vez que pudo calmarse un poco, la también actriz confesó el desgarrador motivo de sus lágrimas.

Este jueves 12 de diciembre, David Bisbal se presentó en el matutino de Televisa para hablar de su nuevo álbum navideño y de su participación en la Campaña de Navidad que realizó la empresa y Univisión, que ya es parte de ellos desde su fusión hace tres años. Como parte de honrar su trayectoria y resaltar su música, que es motivo de su visita, los presentadores del matutino en la dinámica de las canciones.

La presentadora de Netas Divinas, cuando llegó su turno decidió interpretar el tema que se llama Ruido del artista originario de España, el cual fue creado para su pequeña hija, y expresa su nostalgia cuando no puede estar con ella: "Su ropa en el armario aún conserva aún su olor, apuntalando mi nostalgia oigo su voz, aunque no está sigo tratando de aceptar que me falta el ruido, sus pasos por la casa, siempre, ruido, su risa recorriendo los pasillos", dice la letra.

Galilea explica porqué lloró en vivo de Hoy. X @Programa_Hoy

Fue precisamente ese momento en el que estaba interpretando el tema que la presentadora de La Casa de los Famosos México no pudo más y se cubrió el rostro diciendo que ya iba a llorar, que no podía seguir, pese a que David la trató de ayudar a cantar la mayor parte de la letra, Montijo no podía contener su emoción al cantarlo, y pese a que trataba de hacer el momento divertido junto a Raúl Araiza y el cantante, la realidad es que las lágrimas le ganaban.

Cuando se le cuestionó porqué no podía dejar de llorar con el tema del creador de canciones igual de emotivas, como Mi Princesa y Dígale, la jalisciense mencionó que es porque al igual que David, ella también se lo dedica al hijo que tuvo con Fernando Reina, pues cuando no está a su lado y le toca tener que estar con su padre, sí le hace mucha falta y para ella es complicado el no poder estar al lado de su pequeño.

Fuente: Tribuna del Yaqui