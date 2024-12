"Hombre tuneado": Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser madre

Ciudad de México. - El actor y político Eduardo Verástegui volvió a encender la polémica tras emitir fuertes comentarios contra Wendy Guevara, influencer y figura pública transgénero, por manifestar su deseo de convertirse en madre. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Verástegui calificó de “aberrante” la posibilidad de que Wendy tenga un hijo, argumentando que, de lograrlo, “sería padre, no madre”.

El actor criticó abiertamente a Wendy por hablar sobre su intención de formar una familia, incluso considerando la opción de recurrir a una mujer para lograrlo. En su publicación, Verástegui afirmó:

Wendy Guevara Tras críticas de Eduardo Verástegui, Wendy Guevara no se queda callada y arremete contra él

Los niños no son juguetes o productos que puedas intercambiar como si fueran objetos de tu propiedad. En su caso, si este vato llega a tener un hijo, sería padre, no madre. Los caprichos de los hombres tuneados no tienen por qué pagarlo los más inocentes de nuestra sociedad”.