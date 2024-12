¿Lo volvió a hacer? Itatí Cantoral le canta a la Virgen de Guadalupe; así fue su presentación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el 12 de diciembre del 2016, cuando Itatí Cantoral se presentó a interpretar el tema de La Guadalupana en Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México; sin embargo, su manera de cantar el icónico tema causó revuelo entre sus miles de seguidores, ¿la razón? Desentonó en más de una ocasión y grito constantemente, lo que provocó que se convirtiera en tendencia y no por las razones correctas.

Es bajo este contexto que, año con año, podemos ver el nombre de Itatí Cantoral liderando los temas de conversación en redes sociales como en X (aplicación antes conocida como Twitter), dado a que los mexicanos suelen recordar esto con diversión; sin embargo, la actriz de Hasta que el dinero nos separe decidió que no continuaría humillada y hace algún tiempo lanzó el mismo tema para YouTube con una mejor producción, lo que sería su reivindicación por lo ocurrido en el 2016.

Es bajo este contexto que los mexicanos se emocionaron a sobremanera cuando la famosa reveló que regresaría a cantar Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, lo que emocionó al público porque consideraron que se repetiría el jocoso momento de hace 8 años; sin embargo, la situación no fue la misma, ya que, en esta ocasión Itatí llegó acompañada de su hermano José Cantoral y su hija, María Itatí.

Itatí Cantoral regresa a cantarle a la Virgen de Guadalupe

Créditos: Internet

La histrionista de La Mexicana Y El Güero estrenó a nivel nacional su nuevo tema, Mi Virgencita Morena, en compañía de los ya mencionados miembros de su familia; pero antes de comenzar a cantar, expresó: “No nos sueltes de tu mano, enséñanos a perdonar para dejar el rencor en el pasado”, señaló. Posteriormente, comentó que era una gran devota de la figura religiosa por dos motivos: el primero era porque le había pedido mucho a la patrona de México tener a una hija y porque ella misma fue nombrada en honor a la ‘Morena del Tepeyac’.

“Me siento complacidísima, muy feliz, muy agradecida con Dios y con la vida. Yo soñé muchísimo con tener a mi hija María Itatí. Ella es un milagro, yo no podía embarazarme después de los gemelos y le pedí a la Virgen una niña. Por eso le puse María, y yo me llamo Itatí Guadalupe, así que soy muy devota a la Virgen. Para mí este día, cantar con ella frente a la Virgen, no tengo palabras para agradecerle”, indicó.

Cabe señalar que, pese a que su participación fue considerada como exitosa, la realidad es que Itatí Cantoral no pudo evitar convertirse en tendencia durante la jornada del pasado jueves 11 de diciembre debido a que varias personas estaban esperando a que cometiera el garrafal error de hace 8 años. Tal fue el caso, que diversos usuarios la compararon con Mariah Carey, cantante que gana gran fama en Estados Unidos por su canción All I Want For Christmas Is You.

Fuentes: Tribuna