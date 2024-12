Luto en las telenovelas: Confirman fallecimiento de querido primer actor; ocultan su causa de muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se viste de luto al confirmarse la partida de un reconocido actor de telenovelas. Se trata de Michael Cole, quien saltó a la fama en los años 60 como uno de los protagonistas en la serie de drama criminal The Mod Squad, donde dio vida a 'Pete Cochran', un joven rebelde que para salvarse de la cárcel tiene que desempeñarse como un policía encubierto, en donde trabajó con los primeros actores Peggy Lipton y Clarence Williams III, ambos ya fallecidos.

Michael Cole (QEPD)

En los 90's el histrión interpretó a 'Harlan Barrett' durante más de 60 episodios en el famoso melodrama médico General Hospital, conocido por ser una de las telenovelas con mayor duración en la historia de Hollywood. La partida de Cole fue anunciada a medios por su representante Rachel Harris, quien explicó que el actor "perdió la vida pacíficamente" a los 84 años este martes 10 de diciembre por la mañana. "Estaba rodeado de sus seres queridos luego de vivir una vida llena y vibrante". De momento no se ha divulgado una causa de muerte oficial, aunque se desconoce si padecía alguna enfermedad.

Durante su carrera artística actuó en varios proyectos importantes. Antes de The Mod Squad, Cole tuvo créditos en series como Gunsmoke y la película The Bubble. Luego participó en otros exitosos programas de televisión como Wonder Woman, The Love Boat, CHIPs, Murder, She Wrote y 7th Heaven. En el año 2009, el actor publicó un libro de memorias de su vida y carrera llamado I Played the White Guy, en el que da un vistazo a su vida personal y profesional. Su último rol fue en el 2010 en el cortometraje Father's Day.

Michael Cole (QEPD)

"Más allá de su carrera, Michael Cole siempre será recordado por su calidez y espíritu generoso", se leía en el comunicado lanzado por su representante. "Fue conocido entre su familia y amigos por su ingenio, su encanto y compasión sin límites. Trajo felicidad a cada habitación a la que entraba", sostuvo. "Contaba historias desde el corazón y tenía una manera de hacer a los otros sentirse especiales, seguido regalándoles anécdotas de sus días en Hollywood o compartiendo sabiduría de su viaje", relató.

Y agregó: "Aunque su pérdida se siente profundamente, sus contribuciones a las artes y su amabilidad aseguran que su memoria continuará viva", concluyó Harris. Al querido actor le sobreviven su esposa Shelley, sus hijos y otros integrantes de su familia extendida. Descanse en paz.

Fuente: Tribuna