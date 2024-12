Menor decidirá si se irá con Paulina Rubio o Colate, según reveló la abogada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde su separación en 2012, tras cinco años de matrimonio y un hijo en común, Andrea Nicolás, la relación entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, ha estado marcada por tensiones y disputas legales, principalmente por la custodia de su hijo. Recientemente, la situación se intensificó cuando Colate protagonizó un altercado en el aeropuerto de Barajas, Madrid, que requirió la intervención policial.

Como resultado, Paulina Rubio ha solicitado a las autoridades que limiten aún más el contacto de su exesposo con su hijo. La abogada Sandra Hoyos, quien representa a Paulina en este caso, explicó en el programa Ventaneando que Andrea Nicolás, a sus 14 años, podría tener la oportunidad de expresar sus deseos ante el tribunal en la Corte Familiar de Miami.

La ley en lugares como México y Florida permite que los menores de 14 años den su opinión en casos de custodia. En este sentido, si el juez lo considera necesario, podría reunirse directamente con el menor para conocer sus inquietudes. De no ser así, Andrea Nicolás solo necesitaría esperar hasta los 18 años para decidir con cuál de sus padres desea vivir.

Se sabe, además, que la corte nombró a un guardián designado para supervisar al niño, quien podrá hacer visitas sorpresas en su hogar o escuela. La cantante ha aceptado este arreglo y se comprometió a pagar 5 mil dólares por los servicios de este tutor. Sin embargo, se ha informado que Colate no ha podido ser localizado para abonar su parte de 2 mil 500 dólares, la mitad de la tarifa correspondiente. Aunque el tutor, que cobra más de 400 dólares por hora, ha intentado contactarlo, no ha obtenido respuesta. Esta negligencia estaría inclinando la balanza a favor de 'La Chica Dorada', pese a que él insiste en que el adolescente no quiere estar bajo el cuidado de su mamá.

Hasta el momento, Colate no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. En su cuenta de Instagram, publicó solo una tierna foto con su hijo, celebrando el día de San Nicolás, con el siguiente mensaje: "Muchas felicidades a todos los Nicolás, especialmente a este que me acompaña en la foto de hace unos años".

