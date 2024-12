Ninel Conde pierde demanda contra Anabel Hernández; exhibió amorío con Beltrán Leyva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace poco más de 3 años, una ‘bomba’ estalló en el mundo de la farándula, cuando salió a la luz que varias celebridades de Televisa estarían vinculadas al narcotráfico o, directamente, habrían sostenido una relación amorosa con algún capo. El libro titulado como Ema y las otras señoras del narco, escrito por la periodista Ana Hernández, mencionó varios nombres; sin embargo, en ese momento, el que más resonó fue el de Galilea Montijo.

Sin embargo, hubo otra famosa que tuvo su propio capítulo en el texto y se trataría de nada más y nada menos que Ninel Conde, quien directamente demandó a la editorial que lanzó el libro bajo los cargos de daño moral, así como también aseguró que llegó a perder dinero y proyectos por las declaraciones que se encontraban en el texto. Tras tres años de pelea legal, Anabel Hernández reveló en su podcast Narcosistema que había obtenido el triunfo.

Ninel Conde pierde demanda contra Anabel Hernández

Créditos: Internet

La noticia la proporcionó durante el capítulo de La Historia de Peso Pluma y el Cártel de Sinaloa, donde celebró que las autoridades, por primera vez en la historia, hayan fallado a favor de la verdad, puesto determinaron que la investigación de Hernández no había dañado de ninguna manera a Ninel Conde: “Por primera vez un tribunal ha decidido determinar una sentencia que hará historia, por primera vez un tribunal señala que efectivamente las relaciones entre famosos y el crimen organizado existen”.

El discurso de Hernández continuó declarando que la policía determinó que el agravio señalado por Conde no existía, por lo que la editorial que lanzó el libro de Hernández no estaría obligada a pagar ninguna compensación: “Por supuesto, la sentencia afirma categóricamente que mi libro, mi investigación, mis afirmaciones no han causado ningún tipo de daño moral ni financiero ni de ningún otra índole a la señora, Ninel”, expresó.

Anabel Hernández gana demanda contra Ninel Conde

Créditos: Internet

Anabel recordó que Ninel estaba incluida en el libro Ema y las otras señoras del narco e incluso mencionó que tenía su propio capítulo, en el que incluyó testimonios y documentos que sustentan la presunta relación de la actriz con Arturo Beltrán Leyva e incluso se hace mención de que la estrella se habría “prestado a lavar dinero” perteneciente al Cártel de Sinaloa, por lo que no se estaría incurriendo en ningún delito.

“La señora, Ninel Conde, sí tuvo una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. También se determina que es verdad que fue probablemente responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que el contenido de ‘Ema y las otras señoras del narco’ contiene información de interés público”, sentenció. Cabe señalar que, hasta el momento, la cantante no ha reaccionado al respecto.

Fuentes: Tribuna