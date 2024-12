Reconocido crítico de cine, apoya a Eugenio Derbez y tacha de "horrible" a Selena Gomez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, el reconocido crítico de cine y también actor, Kristoff Raczynski, acaba de tomar sus redes sociales para mostrar su absoluto apoyo hacía la dura crítica que impartió el famoso y polémico actor mexicano, Eugenio Derbez, en contra de la también cantante, Selena Gomez, pues en su opinión, el productor no se equivoca, tachando de "horrible" la actuación que tuvo la estrella juvenil en el filme Emilia Pérez.

Durante una entrevista con Gaby Meza, el reconocido exactor de Televisa, mencionó que en su opinión, lo peor de la película antes mencionada, es la actuación de Gomez, y le sorprende de sobremanera el que la gente no esté hablando de lo terrible que es el que esté hablando de esa manera, porque se nota que no sabe español: "Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gomez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?".

Pese a la polémica en la que los fans defendieron a la actriz de Only Murders In The Buildying, el reconocido crítico de películas, declaró que en realidad estaba de acuerdo con lo que dijo el creador de La Familia P.Luche, agregando que en sí, la película es terrible por la dirección que tiene: "La película es horrible, las canciones te taladran el cerebro y el español de Selena Gómez deja mucho que desear. Paren esta masacre".

En la película su papel no es el de una mexicana, el problema es que no se le entiende, su dicción es mala y lo que dice no tiene sentido. No es culpa de Selena, ella no sabe si está bien dicho o no", externó.

Ante esto, Kristoff revela que él no cree que el padre de José Eduardo Derbez o Gaby, estén diciendo nada malo, sino que en realidad hablaron con mucha decencia y objetividad de lo que es el resultado del filme basado en un narcotraficante que se cambia el género y se aleja de esa vida: "Los dos no dicen nada malo, de hecho son bastante objetivos y dicen la verdad. Cuando vean la película se van a dar cuenta de que nadie está mintiendo".

Por dicho motivo, aseguró que para él, todo el escándalo que se realizó por dicha opinión "es una estupidez porque nadie la culpó y esos comentarios dieron paso a burlas, amenazas y a la disculpa de Eugenio Derbez. Los fans son el problema están cegados". Finalmente, abrió el debate a que se piense, que pese a sus raíces y disque conectar con su ascendencia, en realidad no ha hecho nada para saber más de ella: "Ella ha querido entrar al mercado latino, pero nunca ha mostrado ese ‘interés’ por aprender ya sea el idioma o un poco de la cultura".

Fuente: Tribuna del Yaqui