Se acostó con 100 hombres en un día: El insólito reto sexual de la modelo Lily Phillips

Londres, Inglaterra.- La modelo británica, Lily Phillips, se convirtió en tendencia en redes sociales por el reto sexual que decidió realizar y documentar para promocionar su cuenta en la plataforma azul. En sus propias palabras, la idea surgió con la finalidad de "romper barreras" y aumentar su popularidad en el mercado del contenido para adultos, por lo cual, decidió reclutar a 100 hombres para mantener relaciones sexuales con ellos en su solo día y filmar el momento para comercializar con el material.

En un proyecto titulado I Slept With 100 Men in One Day, dirigido por el documentalista Joshua Pieters, la creadora de contenido le enseñó y relató al mundo su experiencia. La joven de 23 años citó a los participantes en un Airbnb que alquiló en la ciudad de Londres, Reino Unido, y cada uno tendría un máximo de cinco minutos para estar con ella. En una parte del filme, Philips se notó visiblemente vulnerable y comparó el proceso con el trabajo de una "prostituta".

Además, la creadora de contenido contó que en un instante experimentó una especie de disociación de la realidad, calificando el experimento como un acto robótico y también falto de emociones reales, lo cual provocó que se sintiera vacía al término del mismo. También confesó sentirse culpable debido a que no pudo cumplir con la experiencia de los varones, a quienes les prometió un lapso de tiempo que al final no pudo cumplir.

A veces piensas que ya sabes que no es normal en absoluto. Ahora mismo puedo pensar como cinco o seis chicos que recuerdo, pero eso es todo. Si no tuviera los videos no hubiera sabido que hice 100. Esa fue la parte difícil, conversar con ellos… cuando decían algo de cinco minutos y solo tuvimos dos o tres. Eso me hace sentir muy mal", mencionó la chica entre lágrimas.

A pesar de lo traumático y contrastante que pudo llegar a ser este episodio en su vida, Lily Phillips declaró que apunta a batir un récord mundial y ahora buscará, en enero de 2025, mantener relaciones sexuales con mil hombres en 24 horas. A los interesados les solicitó enviar un documento a un correo electrónico en el que verifiquen su identidad. La estrategia publicitaria desató opiniones encontradas entre los usuarios en redes sociales, muchos de ellos compadeciéndose de la fémina.

Fuente: Tribuna