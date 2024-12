Selena Gomez se compromete y Justin Bieber inunda las redes sociales por impactante motivo

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La reconocida actriz y cantante, Selena Gomez, recientemente acaba de revelar en sus redes sociales, que tras un año de relación se comprometió y exclamó su felicidad de poder comenzar lo que será su "para siempre". Pero, la polémica en este bello momento no pudo faltar, ya que Justin Bieber se volvió protagonista de la noticia tan emocionante en las redes sociales por este impactante motivo, que genera gran controversia.

Desde hace poco más de un año, Selena confirmó que estaba en una relación sentimental con Benny Blanco, que fue reconocido como el 'Hombre Más Sexy del Año', reafirmando que ambos están sumamente felices y enamorados. Ahora, tras varios meses envueltos en polémicas y mostrando al mundo que están viviendo uno de sus mejores momentos en cuestiones personales, la feliz pareja se ha comprometido.

Fue mediante su cuenta de Instagram que Gomez compartió una serie de fotografías en las que aparece abrazada a Blanco, mientras que este la besa y de ella presumiendo su anillo sentada en la manta de picnic en la que le pidieron su mano, junto al mensaje: "Para siempre comienza ahora". Sin embargo, pese a que este momento debería de haber sido el mejor para ambos, se ha visto ligeramente empañado, pues por esta feliz noticia, el intérprete de 10000 Hours se volvió tendencia en redes sociales.

Como se sabe, por varios años, Bieber y la actriz de Los Hechiceros de Waverlyplace, fueron pareja de manera intermitente, viviendo una relación sumamente tóxica entre las adicciones de él, sus inestabilidades emocionales, infidelidades y demás, que al final terminó por acabar con esa relación sentimental. Pero, pese a que el final de su historia amor ya tiene más de seis años que llegó a su final, fans no lo han superado y en X, antes conocido como Twitter, han recordado dicho romance.

Principalmente, los fans tanto de la actriz de Look At Her Now y de Justin, han compartido memes en el que declaran que no entienden como es que oficialmente ya no van a retomar su relación sentimental, incluso una usuaria compartió la escena del melodrama Lo Qué La Vida Me Robó, en el que 'Montserrat' le dije a 'José Luis' que se casó con 'Alejandro' entre lágrimas, y este le reclama que no lo haya esperado.

Pero, así como hubo memes burlándose del compromiso y comentarios en los que todavía se añora la relación sentimental que tuvieron Gomez y Bieber, hubo quienes se molestaron porque esto era una falta de respeto para Hailey Bieber, recordándoles a los que siguen deseando un regreso del cantante y la actriz, que él ya lleva más de cinco años casado y hasta tiene un hijo al lado de la modelo e influencer. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se han pronunciado.

Fuente: Tribuna del Yaqui