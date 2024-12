Tras críticas a Ángela Aguilar, Leonardo explota contra influencer: "No te hemos hecho nada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios meses, la familia Aguilar se ha visto envuelta en un océano de controversias debido a la unión entre Ángela y Christian Nodal, así como también las intervenciones que el cantante de Cuidámela bien ha tenido al intentar defender a la joven de 21 años al responder los mensajes de algunos internautas. Dado a la falta de respuesta de la dinastía, cualquiera pensaría que hacen caso omiso a la ola de críticas que hay sobre ellos en redes sociales, pero la realidad sería muy distinta.

Un ejemplo de ello ocurrió con el influlencer ‘Zorrito Youtubero’, quien hace algún tiempo ventiló a Pepe Aguilar por, supuestamente, pedirle que eliminase los videos en los que hablaba mal o dañaran, de alguna manera, la imagen de Ángela. Al recibir una respuesta negativa, el equipo de social media de el cantante de Credo lo bloqueó de todas las redes sociales y aunque parecía que toda la controversia quedaría ahí, la realidad es que no.

Recientemente, el Zorrito Youtubero lanzó una dinámica a través de sus redes sociales, donde mostró una captura de pantalla en la que se apreciaba que Leonardo Aguilar le había enviado un mensaje, asimismo indicó que si la publicación llegaba a determinado número de ‘likes’, éste mostraría el contenido del texto, cosa que ocurrió en breve y lo que mostró resultó bastante inesperado para los internautas.

Resulta ser que Leonardo se mostró consciente de todo lo que se ha dicho de su hermana, por lo que terminó por encarar al youtuber, exigiéndole que dejase en paz a su hermana y al resto de los Aguilar: “Vato con una mujer es fácil meterte, pero a ver, hazlo conmigo, ya deja de molestar a mi familia, no te hemos hecho nada y ni nos interesa tu existencia. Cuando quieras nos vemos la cara frente a frente a ver si muy hombre”.

Zorrito Youtubero exhibe mensaje de Leonardo Aguilar

Ante esta situación, el Zorrito Youtubero le respondió de manera irónica, con la finalidad de demostrar que no se siente amedrentado por la postura de Leonardo: “¿Para qué quieres verme en persona?, ¿me quieres dar unos besos o…? Jajaja y si no te interesa mi existencia, ¿para que tomarte el tiempo de escribirme?”, señaló el influencer, sin embargo, en la captura no se puede apreciar si el joven cantante le respondió y hasta el momento este es un dato que se desconoce.

