Tristeza en Televisa: Actriz sufre repentina muerte y filtra en 'Hoy' sus últimas palabras

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz María Sorté reapareció en el programa Hoy vestida de luto debido a que días atrás sufrió una inesperada muerte que la dejó muy afectada. Resulta que durante la mañana de este miércoles 11 de diciembre el matutino de Televisa transmitió una entrevista donde la llamada 'Suegra de México' se pronuncia por el fallecimiento de su colega y gran amiga, Silvia Pinal.

Sorté, quien regresó a Las Estrellas con el melodrama Las Hijas de la Señora García, compartió que semanas atrás ya se había llevado un momento sumamente desagradable cuando reportaron la muerte de doña Silvia y resultó ser una falsa noticia: "No hace mucho a mí me dijeron que había muerto y me paralicé", compartió la intérprete. Asimismo, narró que estaba saliendo de las instalaciones de San Ángel cuando le avisaron:

Iba saliendo de aquí de la pluma y una señora me dijo '¿qué pasa?' y le dije 'se murió Silvia Pinal' y me abrazó la señora", recordó.

En ese momento, la actriz de novelas como De frente al sol decidió llamar a la casa de doña Silvia para corroborar la información y se dio cuenta que era falso: "Le hablo a Efi y le digo '¿estás bien? ¿cómo está Silvia?' y me dice 'muy bien... ya sabemos siempre las noticias (falsas)'". Momentos después, la propia primera actriz se comunicó con ella y María detalló cuáles fueron sus últimas palabras.

Le paso a la señora y entonces, maravillosa '¿cómo estás?, ahora que te oigo muy bien' y entre otras cosas me dijo 'amo la vida'".

María Sorté reaccionó a la muerte de Silvia Pinal

La madre de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, también aseguró que escuchó a 'La Pinal' totalmente fuerte: "Una lucidez, una chispa, maravillosa". Cambiando de tema, Sorté compartió que las celebraciones decembrinas la dejan con sentimientos encontrados: "Me gusta la Navidad, de repente me pongo como nostálgica de las personas que han ido, las carencias que hay, pero cuando ves a tus hijos y nietos dices 'bendito Dios'".

Finalmente, la primera actriz habló de su trabajo en la novela Las Hijas de la Señora García, donde interpreta al personaje de 'Ofelia': "No es la buena, no es la mala, es un ser humano que actúa según la circunstancia, no tiene filtro, ella habla lo que piensa y hace todo por sus hijas", dijo María Sorté a reporteros de Hoy.

