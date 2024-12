Adrián Marcelo se lanza contra Joanna Vega-Biestro tras exhibirlo en vivo de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico presentador y youtuber, Adrián Marcelo, usando su ya controvertida manera de ser, empleó sus redes sociales para lanzarse en contra de Joanna Vega-Biestro, dándole una muy contundente respuesta después de que esta lo exhibiera en Sale el Sol. En el mensaje del regiomontano la acusan de haber favorecido en sus opiniones al actor y conductor, Arath de la Torre, pese a agredirla solo por no perder su trabajo.

Marcelo, en una reciente entrevista con Iván 'La Mole' Fermatt y Franco Escamilla, aseguró que los altos mandos de la televisora de Imagen TV, le ofrecieron dinero para ser parte del matutino antes mencionado, pero que este consideró que era tan poco que mejor él se los ofreció para que no le hablaran. Imagen me dijo: '¿Quieres venir a hacer Sale el Sol?' Me dijo lo que me ofrecían y les dije: 'Te lo doy a ti para que no me hables; te voy a estar dando esto por semana y no me hables'"

Lo dicho por el presentador de Multimedios evidentemente llegó a oídos de Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante y Joanna, siendo esta última la que decidió responderle, pidiendo que no fuera mentiroso, pues sí había aceptado la oferta, pero en su Monterrey le ofrecieron más para que se quedara: "Tampoco diga mentiras, mijo, porque sí ibas a venir, nada más que te ofrecieron más dinero en Monterrey. O sea como que peluseando el sueldo que te iban a dar aquí, y el programa, tu ya ibas a venir, así que mejor acepta las cosas como son, yo digo, y ahí está".

Ante esto, en X, antes conocido como Twitter, Adrián compartió un mensaje en el que una de sus fans le dio con todo a Vega-Biestro, pues le señaló que el exparticipante de La Casa de los Famosos México estaba viendo por su bien mental y el de su familia, que no se iba a vender por un sueldo para luego estar como ella, teniendo que alabar a gente que lo agrede, solamente por complacer a la empresa: "Tu sueldo es precio que le pones a la salud emocional de tu familia, Adrián tiene bien claro que el bienestar de su familia es lo más importante. Juanita nunca cambies, tú eres el ejemplo claro de lo que las 'periodistas de espectáculos' están dispuestas a hacer por su silla".

La expresentadora de Televisa rápidamente dio una respuesta a esto, en el que se mostró divertida y pidió a los fans que se relajaran, ya que ella externó que mintió, que no le molesta si no está, solo que miente menospreciando, cuando sí había aceptado antes de que le mejoraran la oferta: "No me engancho, pero hablemos con realidad. Se le invitó a Sale el Sol, ACEPTO, pero como muchas veces pasa y bien por él, usó esa invitación para negociar y quedarse. Lo que yo digo es, ¿porqué le cuesta aceptar que le gusta la TV abierta?".

Adrián respondió a Joanna mediante una fan. X @adrianapuente

Fuente: Tribuna del Yaqui