Alejandra Guzmán estremece a Televisa al confesar que conservó unos huesos de Silvia Pinal

Ciudad de México.- En una reciente entrevista para Despierta América, que fue liberada parte por partes a lo largo de la semana, Alejandra Guzmán, abrió su corazón sobre la tan devastadora muerte de su amada madre, la leyenda del cine y el mundo del entretenimiento, Silvia Pinal. Inesperadamente sus confesiones fueron muy impactantes, incluso estremeció a Televisa al revelar que conservó unos huesos de su progenitora.

Para millones de mexicanos y millones más alrededor del mundo, el luto se hizo presente en sus vidas al enterarse del tan triste fallecimiento de una de las celebridades más reconocidas y talentosas que ha tenido la industria en los últimos 100, la conocida como 'Última Diva del Cine de Oro'. Sin embargo, pese a que el mundo perdió a su leyenda viviente, la dinastía Pinal, como Alejandra, Sylvia Pasquel, nietas y bisnietas, perdieron a su matriarca, a una amada madre, una entregada abuela y bisabuela, parte de su corazón.

Dado al dolor tan insoportable en los primeros días del duelo, la familia prefirió no dar declaraciones más que la primera para hablar sobre su último adiós, pero ahora, la hija de Pinal al lado de Enrique Guzmán, aceptó hablar para las cámaras del programa matutino de Univisión, en el que confesó que "las cenizas están en casa de mi mamá, cosa que a mí no me gusta". Al confesar que no le agrada la idea de las cenizas, reveló que por eso, tomó parte de los huesos del cadáver de su madre y los transformó en un diamante: "Yo mandé a hacer un diamantito de sus huesos".

Después de dejar a Alan Tacher, su entrevistador sorprendido, y sabiendo que todos quedarían impactados con su comentario, declaró que los huesos tienen elementos perfectos para crear un diamante, por lo cual decidió realizar uno con los de su madre, para siempre llevar con ella un pedazo de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real: "Fíjate, sacan fósforo y otros tres elementos y con ello forman un diamante y el diamante tiene un color especial porque tú y cada uno somos únicos. Entonces mandé a hacer un diamante para tener un pedacito de mi mamá".

La intérprete de Reina de Corazones, declaró que para ella es muy importante el tener cerca a la mujer que le dio la vida, con la que pasó tantas cosas tan buenas como malas, afirmando que para ella, la actriz de Viridiana "siempre ha sido una estrella, para mí un ejemplo", y el hacer esto es algo simbólico, ya que en su opinión, doña Silvia es única e inigualable, así que el crear dicho diamante es la manera perfecta para honrarla.

Finalmente, volvió a recalcar que Silvia antes de partir le dio el mejor regalo que pudo haber pedido, como verla siempre lúcida, aún en momentos tan complicados, y el que siempre mantuvo su buen ánimo: "Me regaló muchas cosas en su muerte, estaba con ella, la tocaba cuando estaba en la cama del hospital. De repente nos dice adiós y no lo podíamos creer. Ella estaba muy tranquila, lo único que le molestaba fue el respirador y a raíz de eso tomamos decisiones".

