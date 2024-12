Cambia de 'look': Gala Montes deja sin palabras a fans tras compartir FOTO del resultado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gala Montes, conocida por su participación como finalista en La Casa de los Famosos México 2024, volvió a estar en el centro de la atención pública tras mostrar un radical cambio de look en su cabello. La actriz compartió un video en redes sociales, donde se dejó ver con una combinación de colores distinta a las que tiende a usar.

Muchos nos acostumbramos a verla con el usual tono castaño, sin embargo, decidió cerrar el año con broche de oro, dándole un aire fresco a su apariencia. La intérprete de Tacará acompañó el clip con la canción Aprender a amar de Nathy Peluso. Por otra parte, etiquetó al salón al que acudió para renovar su imagen. Esa fue la escasa información que dejó en su perfil y ello ha generado dudas en sus 5 millones de seguidores.

Si bien sus fans se deshicieron en halagos hacia ella, otros especularon que el cambio radical podría tratarse de un nuevo personaje para un próximo proyecto televisivo. Así como hubo cumplidos, algunas personas se mostraron en contra de la renovación. "¿Qué te hiciste?", "Ese tono no te queda" y "¿Qué onda con tu cabello?". ¿Tú ya viste la imagen? Si aun no sabes de qué hablamos, te compartimos a continuación cuál es el resultado final de Gala, para que formes tu propia opinión.

Gala Montes compartió su cambio de 'look' en redes sociales

Gala no ha respondido a los comentarios negativos, fiel a su conocida postura de romper con los esquemas tradicionales en la moda sin importarle la perspectiva pública. Además, de esta 'nueva', la estrella se ha mantenido en boca de todos por su reciente colaboración con la Sonora Santanera. Aunque inició su carrera musical con un toque más urbano, con este giro dejó en claro que está lista para experimentar en varios géneros.

Recordemos que su primer tema, en el que aborda la violencia ejercida contra la mujer, no fue bien recibido por la audiencia. No obstante, su actuación junto a La Sonora dejó un mejor sabor de boca. Mientras estaba en el escenario del festival 'La Santa Fiesta' en el Estadio GNP Seguros, el público la recibió con aplausos. Hasta el momento no se sabe si seguirá por esta línea tropical y festiva, aunque expresó en redes: "Estoy enamorada de mi futuro".

Fuente: Tribuna Sonora