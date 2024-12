¿Era lesbiana? Sacan del clóset a primera actriz de Televisa; la vieron besar a otra mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de una reconocida actriz de Televisa y del Cine de Oro mexicano se colocó en tendencia en todas las redes sociales y medios de comunicación debido a que otro artista la sacó del clóset y filtró su romance con una mujer. Se trata de la reconocida y fallecida Sara García, quien supuestamente llegó a vivir en matrimonio con una persona de su mismo sexo.

Aleks Syntek fue quien revivió el rumor de que doña Sara podría haber sido bisexual y lesbiana, pues desde hace años existe este secreto a voces en el medio. Aunque la intérprete de novelas como Mundo de juguete y Viviana sí llegó a estar casada y hasta tuvo una hija, que falleció a los 21 años, presuntamente vivió durante años con una mujer llamada Rosario González, quien sería su pareja. Aunque nunca confirmó sus preferencias, García llegó a ser considerada como parte de la comunidad LGBT.

Sara García habría sido pareja de una mujer

Recientemente Aleks habló de cuando vio a la actriz relacionarse con su pareja, una mujer, con la que, al parecer, vivía bajo el mismo techo. En entrevista con Melo Montoya, el cantante recordó que, antes de saber que su sueño era dedicarse a la música, el mundo de la actuación llegó a su vida por azares del destino, gracias a que la mamá de un amigo de la infancia, instó a su progenitora a inscribirlo en un casting.

Le dice a mi mamá: ‘Lleva a tu hijo a un casting, porque necesitan a un chavo como él’, y yo [dije]: ‘Sí, mamá, quiero salir en la tele’, me lleva, me eligen y salgo de nieto de Sara García para Chocolate Abuelita", recordó el compositor.

Debido a que el proyecto se grabó en el domicilio de la primera actriz, fue que Syntek descubrió que la personalidad de Sara no era la misma que aparentaba en el séptimo arte. "Imagínate yo de niño, que la veía en todas las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, Joaquín Pardavé… y la señora era malhumorada, muy enojona, tenía un carácter difícil, a diferencia de cómo se veía en las películas", declaró.

Pero más allá de esta confesión, Aleks contó que se llevó una gran sorpresa cuando notó que doña Sara tenía una pareja fuera de lo común en esa época. "Baja una abuelita, muy guapa, muy bonita, arregladita con su bolsa, se acerca a Sara García, yo estaba paradito, le da un beso en la boca y le dice: 'Adiós, mi amor. Ahorita regreso' y se sale… tenía su esposa doña Sara", dijo el intérprete de temas como Duele el amor.

Finalmente, el cantante manifestó que la actriz mantuvo su relación en total hermetismo y aseguró que no puede probar este relato porque en aquella época no existían herramientas para documentar como las que hay hoy en día: "He contado esta anécdota y la gente se saca de onda bien cañón, pero es lo que es, eran otras épocas, no había redes, ni tantos chismes, ni tanto dime y direte, siempre lo mantuvo muy escondido y nunca se supo, pero eso en esta época se hubiera enterado todo mundo", afirmó.

Fuente: Tribuna