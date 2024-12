Eugenio Derbez anuncia su retiro tras controversia con ‘Emilia Pérez’: "Ya perdí"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que Eugenio Derbez es uno de los actores más influyentes que de México, dado a que en la actualidad se le puede ver en diversos programas como es el caso de LOL, Y Llegaron de Noche, Acapulco TV, entre otras producciones y películas; sin embargo, esto no ha evitado que la celebridad caiga en diversas polémicas y cancelaciones masivas, como ocurrió hace algunas semanas cuando criticó a la cinta Emilia Pérez.

Como algunos recordarán, el famoso se metió en el ojo del huracán, después de que declaró que se sintió muy incómodo al ver la película protagonizada por Selena Gomez y Karla Sofía Chacón, dado a que la exestrella de Los Hechiceros de Weverly Place no hablaba a la perfección el español. Dicha crítica le valió al comediante una cancelación masiva en redes sociales, donde mucha gente lo tachó de poco empático con la celebridad.

Es bajo este contexto que, en días recientes, Eugenio brindó una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde declaró que había tomado la decisión de mantenerse lo más lejos posible del trabajo puesto se había estado perdiendo cosas importantes de su vida en familia, debido a que siempre estaba trabajando: “Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘Yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’”, declaró el famoso.

Para ejemplificar su postura, Eugenio contó una anécdota que vivió con Aitana, su hija menor, a quien apenas y pudo ver por 10 horas, cuando solo regresó a su casa para armar sus maletas y volver a marcharse: “Ya no la veo (a Aitana) casi hasta el 24 de diciembre. Toda la época navideña me la voy a perder con mi hija. Ese tipo de cosas me pueden mucho porque siento que no controlo mi vida, soy esclavo de mis decisiones”, declaró.

Es bajo este contexto que decidió tomarse un descanso de los foros de grabación, aunque no especificó por cuanto tiempo se retiraría: “Este próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo”. Eugenio detalló que este exceso de trabajo, le ha afectado de manera creativa, ya que, casi no ha podido encargarse escribir como solía hacerlo antes.

“Antes me sentaba a escribir mucho y por lo mismo hace años que no lo hago. Eso que brincar de una cosa a otra es como hoy que me voy a hacer la próxima temporada de ‘Acapulco’ y son 10 episodios y es otra vez una friega y la memorización y si ya estoy hasta el gorro de trabajar y quiero tomarme descanso”, insistió, para luego señalar que este se convirtió en un adicto al trabajo, por lo que no fue precisamente feliz en el 2024.

Fuentes: Tribuna