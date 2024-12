¿Fue infiel con Gabriel Soto? Actriz de Televisa confiesa porqué canceló su compromiso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y modelo, Sara Corrales, de nueva cuenta ha decidido aclarar una polémica de índole sentimental, debido a que recientemente en una entrevista confesó la verdad del porqué canceló su compromiso hace dos años, mientras que estaba enfrentando polémica al lado del famoso actor mexicano, Gabriel Soto, ¿acaso la estrella de Televisa sí fue infiel a su prometido?

En el año del 2022, mucho se dijo sobre el hecho de que Soto y Corrales, mientras estaban grabando el melodrama de Mi Camino Es Amarte, asegurando que ella sería la tercera en discordia entre el galán del melodrama y la actriz rusa, Irina Baeva, que se dijo estaban teniendo problemas. En medio de todos estos rumores, la también modelo reveló que había regresado a la soltería, después de haberse comprometido.

Es por eso que ahora, dos años después de todo este alboroto, Corrales al hablar sobre su participación en la cuarta temporada del programa Ojos de Mujer, quiso revelar las similitudes entre su personaje y ella, y uno de eso es el valor de poder pensar en su paz y su amor propio, y no tanto en el que dirán los demás, ya confesó que fue lo que realmente la llevó a separarse y romper su compromiso con el actor, Rafael Gutiérrez, en agosto del 2022, estando ya a días de llegar al altar.

En su conversación con Chiki Bombom, Erika de la Vega y Elizabeth Gutiérrez, la histrionista declaró que ella empezó a sentir dudas, pues realmente considera que aceptó ese anillo por lo que la sociedad le exigía, destacando que al final lo regresó, porque empezó a escucharse a ella misma y a no querer complacer los estereotipos de que ya debería estar casa y ser madre, sino a ver cómo se sentía en esa relación y ese momento de su vida.

La actriz, que conoció a Rafael en la serie Vecinos, expresó que mientras valoraba el llegar al altar en tan poco tiempo como faltaba, dejó de lado todos lo que le decían, los cuestionamientos sobre su futuro y vio más por su paz y entendió que lo mejor era separarse en ese momento: "Yo dije 'un momento, ¿esto es lo que yo realmente quiero?' y me salí de todo ese ruido, de todo ese ruido de la sociedad, de tienes que hacer esto porque esto es lo correcto, lo que la sociedad dice que tienes que vivir, y yo dije 'no, me escucho, me siento y realmente no es lo no, no siento paz".

