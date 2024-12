¿La corrieron de Televisa? Andrea Escalona da inesperada noticia tras rumores de dejar 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial conductora y actriz Andrea Escalona este 2024 cumplió 6 años al aire en el programa Hoy, y hasta la fecha no deja de recibir críticas por parte del público, que en su mayoría dicen que está en el matutino por nepotismo, ya que primero su madre Magda Rodríguez era la productora y tras el fallecimiento de la misma, quien se quedó al frente fue su tía, Andrea Rodríguez Doria.

Recientemente, Andy fue captada saliendo de las instalaciones de San Ángel y contó a los reporteros cuáles son sus planes para 2025, ¿dejará el programa Hoy? Frente a las cámaras de Edén Dorantes, la presentadora explicó que se siente muy feliz al lado de su pareja Marco Estrada, padre de su hijo Mateo, por lo que sí está pensando en formalizar su relación a través del matrimonio.

Sí me gustaría, yo soy chapada en la antigua, sí pienso en hacer alguna ceremonia o un ritual, si hay algo que concretar, darle esa energía, es importante llegar a eso... sí estaríamos contentos de dar el segundo paso".

Asimismo, la exnovia de Daniel Bisogno detalló que uno de sus planes para 2025 podría ser tener un segundo bebé: "Todavía estamos a ver si el próximo año vamos a crecer la familia o no, y con otros proyectos familiares No me hace falta, mi familia es preciosa, el papá de mi hijo y yo estamos entendidos en que es un proyecto familiar". Sin embargo, Escalona aclaró que esto no es un hecho, ya que ella y Marco se toman muy en serio su labor de ser padres:

Tenemos nanas, pero él y yo fungimos como papás, estamos presentes, ser papás requiere la energía y compromiso de los dos", agregó.

Andrea Escalona y su pareja están pensando en tener otro hijo juntos

Y hablando del terreno profesional, Escalona presumió que el programa Hoy ha sido un éxito desde que su familia y ella se sumaron a la emisión: "Andrea lo ha hecho súper bien, siempre le inyecta cosas nuevas, el próximo año habrán muchas sorpresas". Asimismo, la conductora de 38 años descartó que este próximo 2025 ella o su tía Andrea vayan a ser despedidas del programa más exitoso de Televisa:

Siempre se escuchaba 'ya las van a correr' y mira, ya han pasado 6 años... el ciclo se acabará en algún momento pero la verdad es que ella siempre le inyecta el proyecto, pero solo por hoy", declaró Andreita.

