Lanzan más tomatazos contra 'Emilia Pérez'; Javier Ibarreche explica cuáles fueron los errores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cinta Emilia Pérez se ha sostenido como principal tema de conversación después de que Eugenio Derbez insinuara que la actuación de Selena Gomez fue deficiente. La crítica pareció incomodar a la actriz, quien replicó a través de redes sociales. A raíz de ahí, algunos defendieron el nombre de la estadounidense, en tanto que otros concordaron con el punto de vista del mexicano. Uno de ellos fue el tiktoker Javier Ibarreche, conocido por sus reseñas acerca de cine.

Su opinión no hizo más que avivar la polémica. Además de darle la razón al productor de Familia P. Luche en torno a la débil interpretación de Gomez como una mujer inmersa en el mundo de narcotráfico, sus críticas fuero más allá y evidenció algunas fallas generales del largometraje. Desde su perspectiva, el proyecto no conectó con el público por varios errores.

Te podría interesar Wendy Guevara "No lo veas cab..": Wendy Guevara reacciona a críticas de Eugenio Derbez a Selena Gomez

Criticó la decisión de presentar un thriller criminal en formato de musical, calificándola como un riesgo mal ejecutado. Según el creador de contenidos, las canciones parecen diálogos tarareados que no aportan fluidez a la trama. Además, dijo que los productores fallaron al elegir a la intérprete de Good for You para encarnar a una mexicana, dada su falta de dominio del español, por lo cual no logró comprender bien el papel.

Si bien Emilia Pérez ha recibido varios 'tomatazos', también fue considerada en varias categorías para una de las premiaciones cinematográficas más importantes de talla internacional. A principios de semana se dio a conocer la lista de nominaciones de la 82ª edición de los Golden Globes. Aún falta ver en cuáles de las 10 nominaciones logra coronarse, entre las que se incluyen Mejor Película Musical, Mejor Actriz y Mejor Director. Para ello, la audiencia tiene una cita el próximo 5 de enero. Y es que compite con otras propuestas fuertes, como lo es Wicked, el thriller papal Conclave y la épica de posguerra The Brutalist.

¿De qué va Emilia Pérez? Relata la historia de Rita, una abogada interpretada por la actriz estadounidense Zoe Saldaña. Su vida da un giro inesperado cuando es secuestrada por Juan Manitas del Monte, el líder de un reconocido cártel. Durante el encuentro, Manitas le revela que siempre se ha identificado como mujer y desea realizar una transición de género. Su encargo para Rita consiste en localizar cirujanos fuera de México y Estados Unidos que puedan hacerlo realidad.

Fuente: Tribuna Sonora