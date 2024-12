¿Murió Luis de Alba? Último VIDEO tras hospitalización sorprende a sus seguidores y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el reconocido actor y comediante Luis de Alba se mantuvo en todos los titulares del espectáculo luego de que se confirmara que nuevamente enfrentaba serios problemas de salud y que había regresado de emergencia a un hospital. Tras revelarse que el intérprete de 'El Pirrurris' se encontraba delicado, este viernes salió a la luz un video que sorprendió a todos sus fans.

¿Murió Luis de Alba? No, las noticias que circulan en redes sociales sobre su presunto fallecimiento son completamente falsas y es que el mismo artista ya apareció en redes sociales para desmentirlo. Don Luis decidió tomar la situación con su característico sentido del humor y reapareció en video de TikTok, donde además de lucir en perfecto estado, bromeó al respecto de todas las ocasiones en que lo han señalado de estar en peligro de muerte y sobrevive.

Se trata de una grabación en la que De Alba aparece sentado en una plaza y se escucha una voz que le dice: "Acabo de encontrar al hombre más resistente del mundo, ha sobrevivido ataques, sobredosis, acribillaciones, accidentes automovilísticos, ya lo mandaron a descongelar", mientras que el histrión hizo cara de desagrado. Como era de esperarse, el video del comediante de Televisa causó sensación y sus fans le desearon lo mejor:

Asimismo, su esposa Abigail Alfaro concedió una entrevista para el programa Sale el Sol, para desmentir que haya estado delicado y dijo que todo se trató de una simple revisión. "Luis está perfectamente bien ahora. Lógicamente, con los años nosotros vamos teniendo ciertas complicaciones de salud que se van adhiriendo, entonces, en el caso de Luis, no es de excepción, cada año normalmente se le hace un chequeíto general", detalló Alfaro.

La esposa de De Alba compartió que ingresaron al actor a un hospital para que lo sometieran a estudios: "Sí, él ya tiene muchos años con una hipertensión, tiene problemitas de alguna forma pulmonar… y, pues, lo que yo hago es simplemente darle sus chequeos para que le puedan hacer los estudios adecuados y puedan adaptarle la medicación que le corresponda". Además, Abigail puntualizó que pese a este tipo de complicaciones de salud, su esposo ha expresado su deseo de continuar trabajando y no retirarse del medio artístico.

Aunque no lo creas, yo le he preguntado a él de alguna forma, gordito cuando quieras descansar y ya quieras dejar de trabajar nada más dime. Me dice 'no, a mí me sacas de los escenarios y me muero'", dijo.

