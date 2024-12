"No lo veas cab..": Wendy Guevara reacciona a críticas de Eugenio Derbez a Selena Gomez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida influencer, Wendy Guevara, recientemente brindó una entrevista a diferentes medios de comunicación, en los que se volvió a retomar todo el drama del filme Emilia Pérez, en el que ella reaccionó a las críticas tan severas que tuvo el reconocido actor, Eugenio Derbez, en contra de la cantante, Selena Gomez, afirmando que ya es mejor que si no les gusta pues "no la veas cab..." y en redes se vea los pedazos que sí gustaron.

Desde hace una semana el nombre del actor de La Familia P.Luche es tema de conversación y millones lo han criticado y otros apoyado, al afirmar que la actuación de la intérprete de Look At Her Now es muy mala y no deberían de estarla premiando en dicha película: "Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto?".

Al ya tener una opinión en todos lados, programas como Sale el Sol, al abordar a la exparticipante de La Casa de los Famosos México, le cuestionaron que pensaba, esperando que se hiciera mayor la polémica, pero no fue así, pues Guevara fue firme al señalar que es fan de ambos artistas y ella solo verá como se arreglan ellos: "Ay, estuvo super fuerte ¿no?. Cada quien somos dueños de nuestras palabras, a mi me encanta el trabajo del señor Eugenio Derbez, amo, soy super fan, pero también soy muy fan de Selena, entonces que ellos ahí se arreglen, yo estoy acá".

De igual manera, la actriz de Un Amor Viejo en París, declaró que para ella, la actuación de Selena en la película si estuvo padre, y al cuestionarle a un reportero de Imagen TV que le parecía se río diciendo que si a él no le gusta, pues que entonces nada más no la vayan a ver al cine y ya: "Sí, está muy padre, muy top. Sí (me gustó) ¿y a ti? (responde que no le gustó), ay entonces no la veas cab.... Ya te avientas las pin... películas en TikTok, te la avientas de pedacito en pedacito".

Finalmente, para las cámaras de La Mesa Caliente, expresó que respeta mucho al padre de José Eduardo Derbez, y en realidad, considera, que si tanto a él como a la gente no le gusta, cada quien es libre de pensar y decir lo que quieran y es su responsabilidad lo que de ellos nazca decir al público: "Al señor yo lo respeto mucho, me cae muy bien y amo lo que hace. Pero, pues bueno, cada quien tiene su opinión. Vi todo lo que le estaban diciendo y uno tiene que saber qué es lo que va a decir".

Fuente: Tribuna del Yaqui