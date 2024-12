Periodista arremete en contra de la Arath de la Torre por "insensible" comentario en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista de espectáculos, Lupita Martínez, recientemente empleó sus redes sociales para dejar en claro que no está de acuerdo con opiniones del ahora querido presentador, Arath de la Torre, y por ello es que no tuvo reparos al momento de arremeter en contra del también actor de Televisa, al considerar que este en pleno programa en vivo de Hoy emitió un "insensible" comentario.

Al ser el Día de la Virgen de Guadalupe el pasado jueves 12 de diciembre, la noche del 11 de diciembre y la madrugada de dicha festividad de los más devotos a la religión, en Televisa se transmitió un festejo que en el matutino de la empresa San Ángel fue comentado. Sin embargo, Andrea Legarreta no se mostró tan emocionada, ya que dijo que sentía pena por los perros de la calle y los propios, debido a que los asustan las pirotecnias: "Pero los perritos, a mí me da mucha tristeza. Eso hice (abrazar a sus perritos) pero sí les da mucho miedo".

Ante esto, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, se mostró empático con el sentir de Andrea ya que él también tiene perro, pero agregó que no había más que consolar a todos los que se pueda, pues es algo que es tradición en México: "Pero bueno, son parte de nuestros usos y costumbres, entonces hay que respetarlo", a lo que la ex de Erik Rubín expresó más molestia y declaró que no era necesario: "Pues sí... ay, no sé, creo que al final tampoco es tan necesario, pero pues...".

En base a ello, es que Lupita, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, se le fue a la yugular a Arath, mencionando que debería de informarse mejor y entender que los cohetes no eran parte de la cultura mexicana: "No @ArathdelaTorre los cuetes no son parte de nuestros usos. Es una falta de cultura @programa_hoy". Junto al mensaje compartió una foto, en la que hablan de lo que sale una multa de ser atrapados usando pirotecnia en sitios públicos.

Hasta el momento, el actor de La Señora Presidenta no ha dado una respuesta al mencionado comentario de Martínez, pero los internautas salieron en defensa del actor de melodramas como Soñadoras, destacando que aunque sí es castigado, realmente es una costumbre y nadie sigue la ley: "Yo desde qué recuerdo siempre los han usado", "Puede que ya no sea lo correcto, pero a mi sí me gustan y sí es parte de nuestros usos y costumbres aunque hoy la ley lo prevea", "Totalmente de acuerdo en que es un delito, pero la realidad es que es 'costumbre' y son difíciles de erradicar y peor si quien pone la sanción no la ejecuta".

