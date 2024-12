Sergio Mayer denuncia amenazas de muerte y responsabiliza al abogado de Maryfer Centeno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y político mexicano, Sergio Mayer, acaba de emplear sus redes sociales para hacer una denuncia pública y ante las leyes en contra del licenciado Alonso Beceiro, pues afirma que ha recibido amenazas de muerte y que teme por su integridad y la de su familia, destacando que considera que provienen de él, por lo que ha dejado estipulado que hace responsable al abogado de Maryfer Centeno en caso de que llegue a pasarle algo malo.

La presentadora del programa Hoy, desde hace varios días se encuentra en el centro del escándalo, debido a que está en medio de una demanda en contra del influencer y médico conocido como Mr. Doctor, en el que lo acusa de violencia de género y de amenazarla. Sin embargo, lo que parecía ser un caso ganado para Centeno, se volvió en una cacería contra sus abogados, pues se acusó al abogado Alonso, de violentar mujeres.

Y ahora, a todo este escándalos de dimes y diretes, ha sido Mayer el que le ha dado más empuje a la campaña en contra del licenciado, pues afirmó que el padre de Beceiro, tenía una empresa en la que "lucraban con la salud de menores y adultos con cáncer", engañando a todos al darles falsas esperanzas de vida: "Miguel Ángel Yunes Linares confirmó las investigaciones realizadas a empresas patito, entre ellas, la de Andrés Beceiro Delfín, padre de @BeceiroAlonso, quienes elaboraban y vendían medicamentos sin las especificaciones sanitarias y engañando a pacientes con cáncer, al suministrarles medicinas milagrosas"

Tras estos comentarios en conta del abogado de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, volvió a emplear su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para afirmar que desde que comenzó a realizar las investigaciones sobre el tema de sus empresas, lo han estado amenazando para que termine con ellas: "A partir de que inicié con la investigaciones vs de la presunta red de corrupción y tráfico de influencias dentro del poder judicial, @FiscaliaCDMX del abogado de @GAINFANTE y @Grafocafe, @BeceiroAlonso comencé a recibir mensajes y llamadas anónimas, intimidatorias y amenazantes hacia mí y mi familia".

El exintegrante de La Isla: El Desafío, que se transmite por Telemundo, aseguró que no creía que fuera una casualidad que esto estuviera pasando, por lo que acusa al abogado de Maryfer, que también es el que logró que Gustavo Adolfo Infante le ganara su demanda por daño moral, será responsable si dañan a alguien de su familia o a él: "¿Es casualidad? Hago responsable a @BeceiroAlonso por cualquier situación que me pase hacia mí o algún integrante de mi familia. No me van a callar".

Fuente: Tribuna del Yaqui