Triunfó el amor: Sandra Itzel e Imanol Landeta se besan en 'Hoy' y se coronan en 'LEBEH'

Ciudad de México.- Al final sí triunfó el amor, pues tras meses entre que sí y no, finalmente Sandra Itzel, al lado del reconocido actor y empresario, Imanol Landeta, decidieron confirmar su romance por todo lo alto al terminar su coreografía final en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues lo cerraron con un apasionado beso en pleno programa en vivo de Hoy. Lo cual no fue su único motivo de festejo, pues se coronaron campeones.

A lo largo de la temporada del matutino de Televisa, el shippeo denominado como SandyManol, han sido relacionados como pareja sentimental, pues pese a que ellos lo negaban, se dedicaban mensajes amorosos que dejaban ver que sí había algo más, como uno en el que la actriz declaró que: "Me devolviste la ilusión de volver a bailar y ahora sí es la primera vez que bailo con emoción, la primera vez que bailo con felicidad", mientras que él le respondió: "Te quiero en mi vida siempre".

Y ahora, tras casi dos meses de competencia en el reality de baile y en constantes negativas de romance, pero lanzándose amorosos mensajes en redes como Instagram y apoyándose en sus diferentes proyectos, finalmente la intérprete de Gato y el actor de Papás Por Conveniencia, confirmaron lo que ya todos sabían, y es su tan rumorado romance con un beso en la pista de baile ante las cámaras que transmiten en millones de televisores.

Para este gran final, la pareja eligió un remix de movidos temas en los que realizaron cargadas y tuvieron pasos muy sensuales en el que resaltaron todo lo que hicieron a lo largo de la temporada, pero lo más espectacular de todo, fue que el finalizar, Imanol sorprendió a Sandra tomándola de la mejilla y le plantó tremendo beso, a lo que ella abrió los ojos sorprendida, pero después lo buscó y le dio otro igual de apasionado, por lo que Galilea Montijo los tuvo que separar: "¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Aplausos! ¡Ya, muchachos, basta de besos!".

Finalmente, como era de esperarse, todos quedaron sorprendidos de que lo realizaran, aunque sí era algo que esperaban, por su parte, Andrea Legarreta los felicitó y les deseo mucha felicidad en esta etapa en sus vidas, mientras que ellos estaban abrazados y no se soltaban: "Nos tenían a todos que si sí, que si no se van a dar un beso, que si se gustan, que si no. Pues lo logramos, lo conseguimos, se dieron ese beso. Fans de Imanol y Sandra Itzel".

Pero eso no fue todo lo que celebraron los SandyImanol, debido a que al finalizar el matutino, ambos fueron nombrados oficialmente como los ganadores de la sexta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, gracias a su calificación perfecta de esta gran final y por supuesto, las votaciones del público que le aumentaban un punto por cada millón de votos.

Fuente: Tribuna del Yaqui