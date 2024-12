Wendy Guevara revela si Marie Claire Harp estuvo relacionada en su salida de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México (LCDLFM) es un reality show que se encarga de introducir a las celebridades más polémicas en un espacio cerrado, en el que tienen que resaltar para que el público vote por ellos y permanezcan dentro de la mansión. En este tiempo, las celebridades pueden desarrollar diversos conflictos que, usualmente suelen quedarse dentro de las mismas paredes; sin embargo, existe ocasiones en que esto no ocurre así.

Si bien, la primera temporada de LCDLFM terminó hace poco más de 1 año, la realidad es que las rencillas que se cultivaron dentro de los tres meses que las celebridades permanecieron dentro del programa, continúan latentes. Un ejemplo de ello, es el ocurrido entre las celebridades Wendy Guevara y Marie Claire Harp, quienes tuvieron algunos problemas durante su breve interacción dentro de la mansión.

Aunque ambas famosas ya se encuentran fuera del programa de telerrealidad, lo cierto es que los rumores aún las vinculan, tal y como ocurrió durante esta semana, cuando la propia ‘Perdida’ anunció que dejaría su exclusiva de Televisa, lo que provocó que la gente volteara a ver directamente a la estrella de La Esquina de las Primicias, pensando que, quizás, ella tenía algo que ver con la radical decisión de la influencer.

Esta situación llegó a oídos de Wendy Guevara quien intentó aclarar todo el asunto, mencionando que su salida no estaba relacionada con Harp, sino por el contrario, ella misma había optado por tomar la decisión de abandonar San Ángel: “No, nadie pidió que me quitaran. Marie Claire nada qué ver o bueno quien sabe. Ya me pusieron a dudar”, sentenció de manera irónica la exintegrante del Team Infierno.

Wendy Guevara aclara por qué saldrá de Televisa

La famosa recordó que estaba que, dentro de la mansión ambas tuvieron rencillas e hizo especial énfasis en que la que habría tenido mala actitud fue precisamente Harp y no ella: “Yo no quiero hablar, Marie Claire estaba muy deprimida. Ella fue la encajosa, ustedes vieron ‘La Casa de los Famosos México’”, acto seguido, la rubia concluyó su entrevista, dejando entrever que sí existieron algunos inconvenientes entre ambas.

Fuentes: Tribuna