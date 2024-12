Elisa Beristain rompe el silencio sobre lo que pasó con Javier Ceriani y 'Chisme no Like'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El programa de espectáculos Chisme no Like llegó a su fin tras las especulaciones sobre diferencias irreconciliables entre sus conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani. La noticia, que inicialmente fue filtrada por Álex Kaffie, se confirmó con los anuncios de ambos comunicadores sobre sus nuevos proyectos en solitario.

A través de sus redes sociales, Elisa Beristain presentó su nuevo pódcast titulado Mentes Oscuras, un espacio de suspenso dedicado a explorar los misterios y las historias más escalofriantes de la humanidad.

¡Hola, comadritas y compadritos! Bienvenidos al primer episodio de Mentes Oscuras… Este proyecto ha sido un sueño en el que he trabajado por meses. Decidí adelantarlo para que conozcan esta nueva etapa de mi vida”, compartió Elisa en la presentación del pódcast, cuyo primer episodio fue publicado el pasado 8 de diciembre.

Aunque Beristain no detalló las razones detrás del fin de Chisme no Like, reconoció en una interacción con sus seguidores que hubo fricciones con Ceriani: “Lo que sucedió es que pasamos mucho tiempo juntos. Fue un tiempo que obviamente trae fricciones… Cada persona tiene un punto de vista diferente y por eso vamos a iniciar con esta nueva etapa”, expresó.

Por su parte, Ceriani también anunció sus próximos pasos en el mundo del entretenimiento. En sus redes sociales, informó que abrirá un nuevo canal de YouTube con contenido enfocado en espectáculos y dejó entrever que pronto revelará su versión de lo sucedido con Chisme no Like.

Además, se rumorea que el periodista argentino podría integrarse a un exitoso programa de Televisa. Aunque los detalles aún no se confirman, Ceriani comentó en exclusiva a TVNotas que esta nueva etapa profesional será emocionante y que está listo para nuevos retos.

De igual modo, Beristain confirmó que Chisme no Like ya no continuará, calificando la decisión de “abrupta” pero reconociendo el orgullo que siente por lo logrado junto a Ceriani. Según sus declaraciones, ambos eran socios en el programa y las decisiones siempre fueron tomadas en conjunto.

Finalmente, Beristain agradeció al público por su apoyo durante el tiempo que el programa estuvo al aire: “Gracias por acompañarnos en esta etapa, por sus comentarios, por sus críticas y por ser parte de esta aventura que hoy cierra su ciclo”.

Ambos conductores han dejado claro que, pese al fin de Chisme no Like, continuarán trabajando en proyectos que los apasionan. Mientras Elisa apuesta por el género del suspenso con Mentes Oscuras, Javier se mantiene en el ámbito del espectáculo y promete sorprender con sus nuevos proyectos.

Con el cierre de Chisme no Like, termina una etapa que marcó el entretenimiento digital en habla hispana, pero se abre la puerta a nuevos horizontes para sus protagonistas.

Fuente: Tribuna