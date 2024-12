Es gay: Tras 13 años en Televisa, conductor de noticias se confiesa; así salió del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de Televisa, quien desde hace 13 años se sumó al equipo de noticias, dejó sorprendidos a sus seguidores y público en general debido a que recientemente se sinceró y habló de sus preferencias. El reconocido periodista compartió cómo fue para él mostrarse sin filtros con sus compañeros del medio de la comunicación, quienes siempre lo han aceptado y respetado.

Se trata de Said Ochoa, quien inició su carrera como reportero y ahora ya tiene su propio espacio de noticias nocturno en Foro TV, además de que ha formado parte de varios programas informativos del Canal de Las Estrellas como Primero Noticias y Al Aire con Paola. En días recientes, el oriundo de Baja California habló en exclusiva con TVNotas para contar que cuando empezó a trabajar en San Ángel él jamás tuvo que ocultar que es gay.

Desde que llegué, supieron que era gay. No tuve que fingir nada. Algún periodista de espectáculos puso una vez: 'El reportero que salió del clóset’, cuando presenté a mi novio hace como 3 años y jamás fue así, porque nunca he estado en el clóset".

Said afirma que nunca se ha tenido que esconder: "Dicen que por mi manera de vestir soy muy heteronormado. Sin embargo, jamás me he tenido que esconder o aparentar algo. Mucha gente de la comunidad me dice que me ven como un ejemplo. Eso me llena mucho". Sin embargo, resaltó que no le encanta tener la responsabilidad de llevar el estandarte de la comunidad LGBT: "El primero fue Genaro Lozano. Ha hecho una carrera increíble y es un ejemplo en muchas cosas. No me gusta decir: 'Yo fui el primero', porque hay muchísimos más".

Y tras haber puesto fin a su relación sentimental con el abogado Emmanuel Torres, Ochoa asegura que por el momento se encuentra tranquilo sin pareja y no está apresurado en regresar al romance: "Ahorita no quiero conocer a nadie. Estoy relajado. Si va a llegar el amor, que llegue solo. Sin que se tenga que buscar. No uso aplicaciones de ligue. Nunca han ido conmigo. Aunque me crean perfiles falsos (ríe). En verdad, no soy yo".

