Jamie Foxx sufre agresión en su fiesta de cumpleaños: Recibió puntos de sutura en su cara

Los Ángeles, California. - El actor y comediante Jamie Foxx vivió un episodio inesperado durante la celebración de su cumpleaños número 57 en Beverly Hills el pasado viernes por la noche. El incidente ocurrió en el restaurante Mr. Chow, donde alguien le arrojó un vaso a la cara, provocándole una herida que requirió puntos de sutura, según confirmó su representante.

Resulta que Foxx había acudido al restaurante acompañado de sus hijas Corinne, de 30 años, y Anelise, de 16, además de su ex pareja Kristin Grannis, madre de Anelise. Durante la cena, una persona de otra mesa lanzó el vaso que impactó en la boca del actor. Desafortunadamente, la policía llegó al lugar cerca de las 10 p.m., pero Foxx ya se había retirado. Hay que señalar que el caso está bajo investigación como un presunto incidente de agresión.

Jamie Foxx Jamie Foxx regresa al set de Back In Action después de emergencia de salud

Este incidente se suma a un periodo complejo para Foxx, quien en 2023 enfrentó un grave problema de salud tras sufrir un derrame cerebral. Durante meses, el actor luchó para recuperar su movilidad y memoria, perdiendo 20 días de recuerdos y enfrentándose a dificultades para caminar.

En su especial de Netflix What Had Happened Was…, Foxx narró emotivamente su experiencia, agradeciendo a su familia por su apoyo y a su hermana Deidra por salvarle la vida al llevarlo rápidamente al hospital. Entre lágrimas, reveló cómo enfrentó su recuperación y reflexionó sobre las lecciones que aprendió tras la emergencia médica.

Dios me bendijo con dinero y fama, pero cuando me olvidé de Dios, me bendijo con un derrame cerebral," comentó en el especial, marcando su regreso a los escenarios tras 18 años de ausencia.