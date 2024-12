Lo desmiente: Marie Claire Harp aclara la verdad de su separación de José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora de Bandamax y modelo, Marie Claire Harp, recientemente ha realizado un en vivo en sus redes sociales, en el que desmintió a José Manuel Figueroa, después de que este asegurara que el motivo de su separación era que ninguno tenía tiempo para verse y no quisieron ceder en agendas. La originaria de Venezuela no entró en detalles, pero aclaró la verdad de esta decisión.

Hace casi un año, tras casi llegar al altar con el hijo de Joan Sebastián, Marie Claire confirmó que había terminado su relación sentimental con el intérprete de Callados, declarando que todo fue en paz y que siguen siendo muy buenos amigos, dejando en claro que entre ellos no hubo peleas, ni infidelidades. Aunque en ese transcurso, Alicia Machado lo acusó de golpearla, la presentadora venezolana negó que a ella le haya puesto una mano encima, pero recalcó que no duda de la víctima.

Ahora, tras negarse a dar declaraciones del qué los llevó a la separación, José Manuel en el podcast de Paulina Mercado junto a Juan Soler, que se llama Enpareja2, confesó que el motivo de su separación fue la falta de tiempo, pues ninguno quiso reducir compromisos en su agenda: "No le dije 'deja tu trabajo', pero sí le exigí busquemos tiempo para compartir, comparar agendas en un momento que la agarré con los cables cruzados", agregando que con su carácter al final no pudieron llegar a un acuerdo, y tomaron la decisión de manera "impulsiva" y con el "estómago".

Tras esto, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, mediante uno de sus múltiples en vivos de TikTok, al ser cuestionada sobre estas declaraciones, mencionó que no quería ofender a nadie, porque aún lo quiere mucho, pero desmintió por completo la versión del exnovio de Ninel Conde: "Es un tipazo, yo lo quiero mucho, pero sí estuvo raro la pregunta de 'cuéntanos, ¿porqué terminaste con Marie Claire?', y yo de ¿qué?. No fue así la decisión, pero bueno".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy que ella no habla mucho de eso, y menos porque no considera que sea relevante conocer el quién fue, pero aclaró que fue su decisión y sin importar que pase, su opinión de él será que es un hombre maravilloso y siempre lo tendrá en alta estima: "En una relación, cuando se acaba, cuando se termina, ya queda a un segundo plano quién decidió terminar, pero en efecto, cuando yo decidí que esa relación no podía continuar, una de las que yo me prometí, es que el concepto que tenía de él, no va a cambiar".

