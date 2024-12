Lo secuestraron: Conductor de Televisa rompe en llanto en VIDEO con triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas reporteros y miembros de los medios de comunicación fueron testigos de un emotivo momento debido a que mientras entrevistaban a un famoso conductor de Televisa, este acabó rompiendo en llanto luego de recordar que fue víctima de un secuestro. Se trata del reconocido regiomontano Adal Ramones, quien habló con los reporteros sobre lo mucho que lo conmueve este recuerdo.

Como se recordará, fue en el año 1998 cuando el también actor, productor y comediante fue víctima de un plagio mientras se encontraba en la cima del éxito de su carrera pues se encontraba al aire su programa Otro Rollo. En aquella época Adal ni siquiera estaba casado y fue capturado por hombres armados mientras llegaba a su departamento en la CDMX. Permaneció cautivo una semana y Memo del Bosque negoció su liberación, cuyo rescate fue financiado por Televisa.

Adal Ramones fue secuestrado décadas atrás

Recientemente el excompañero de Yordi Rosado estrenó la segunda temporada de la obra de teatro Cuento de Navidad, a cuyo estreno acudió su hija Paola Ramones. Ambos accedieron a platicar con la prensa y declararon que a ambos les conmueve mucho recordar el delito del que fue víctima el conductor, quien años atrás hizo su debut en TV Azteca. "Somos muy chillones, somos muy sentimentales", dijo la joven actriz.

Paola recordó que ella se encuentra haciendo un cortometraje sobre este trago amargo, mismo que fungirá como su tesis universitaria: "Es un tema delicado, pero se está trabajando con respeto, con delicadeza, siempre lo ha dicho mi papá, comedia es tragedia más tiempo". Sobre de qué va el proyecto, Ramones compartió: "Sí hay ficción, pero mi papá hace stand up, es una catarsis de la tragedia".

Con un nudo en la garganta, Adal habló del trabajo que está haciendo su primogénita: "Me tocó platicarlo en terapia, con amigos, con familia, ahorita me da sentimiento porque mi hija todavía ni había nacido y 23 años después lo convierte en su tesis, aunque ella no lo vivió, a ella le duele saber que estuve secuestrado". Finalmente, no se pudo controlar y al borde de las lágrimas expresó: "Siempre lo he dicho a mi hija, ella es mi mejor maestra". Y cuando un reportero le pidió no llorar, el famoso respondió.

Hay que dejar salir el sentimiento".

Fuente: Tribuna