“Nada positivo”: Ferka rompe el silencio sobre ausencia de Christian Estrada en la vida de su hijo

Ciudad de México. - María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, habló abiertamente sobre la paternidad de su expareja Christian Estrada, quien es el padre de su hijo Leonel, durante una reciente entrevista para Venga la Alegría. A más de un año de enfrentarse a una disputa legal relacionada con las acciones de Estrada respecto al menor, la actriz aseguró que busca dejar atrás los conflictos y confía en que las autoridades hagan justicia.

Y es que la actriz señaló que Estrada ha estado completamente ausente tanto en la vida de su hijo como en el proceso legal que enfrenta:

Nada positivo, han sido meses muy complicados. Lo único que puedo decir es que ha sido un hombre ausente totalmente, tanto en la vida de mi hijo como en las auditorías y audiencias en las que tiene que presentarse”, comentó Ferka.

Respecto a las fiestas de fin de año, Ferka fue contundente al descartar cualquier gesto o interés por parte de Estrada hacia Leonel: "No creo, si no lo hizo un año atrás, no creo que tenga interés este año. Además, ya no me interesa”, afirmó, dejando en claro que ha pasado página y busca enfocarse en el bienestar de su hijo.

De igual modo, Ferka hizo un llamado a las instituciones encargadas de impartir justicia, expresando su confianza en que se resolverá la situación: "Confío plenamente en las autoridades, en la justicia. De verdad, no nos puede abandonar a las madres que simplemente vemos por el bienestar de nuestros hijos, que trabajamos como debe de ser y que no queremos nada de la otra parte, solo queremos paz”, declaró.

Acompañada por su actual pareja, Jorge Losa, Ferka destacó el papel que él ha desempeñado en su vida y la de Leonel. Losa, por su parte, compartió cómo han enfrentado los desafíos juntos:

Con lo que nosotros tenemos y lo que nos tocó, hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos y lo mejor que aprendemos. Esto es de aprender también”, señaló el actor.

Desde que decidió darse una segunda oportunidad con Ferka, Losa ha sido una figura constante en la vida del pequeño Leonel, algo que Ferka agradeció durante la entrevista. El caso entre Ferka y Christian Estrada continúa en manos de las autoridades, mientras la actriz enfatiza su deseo de mantener la paz y enfocarse en el bienestar de su hijo.

Fuente: Tribuna