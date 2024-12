Niurka Marcos se lanza en contra de Maryfer Centeno y la hunde en su demanda con Mr. Doctor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, acaba de brindar una entrevista a varios medios de comunicación, en la que no dudo ni un segundo en lanzarse en contra de Maryfer Centeno, debido a los rumores de que presuntamente la estaría apoyando, por lo que sin pelos en la lengua terminó por hundirla sobre su demanda en contra de Mr. Doctor por acoso sexual y amenazas.

Desde que comenzó la demanda entre centeno y el influencer que es médico, han salido varios artistas para arremeter en contra de la grafóloga del programa Hoy, entre ellos Alfredo Adame, que aseguró la demandaría. Debido a esta situación, muchos comenzaron a pedirle a la vedette de origen cubano que se uniera al actor, debido a los comentarios que hizo en su contra hace varios años, cuando tuvieron un enfrentamiento cara a cara en La Saga.

Ante esta situación, Niurka se negó y afirmó a los fans de Octavio Arroyo, nombre real del médico e influencer, que le valía ver... la situación, generando una intensa polémica en el que afirmaban que ella estaba a favor de él. Ante esto, la actriz de Televisa negó rotundamente tal situación, externando que le daba gusto que se estuviera llegando a un acuerdo en el tema, pues no le veía el caso a la demanda por acoso sexual y se alegraba por Mr. Doctor.

Pero, de la misma manera señaló que los fans de este influencer se pusieron muy intensos y la atacaron por Instagram y también por X, anteriormente conocido como Twitter, buscando provocarla para que hiciera algo en contra de la grafóloga, pero ella mencionó que no le interesa meterse en ese pleito y ya, más no está a favor de ella: "Me vale ver... lo que piensen. Entonces, les dije: 'De verdad son tan ignorantes que van a creer que alguien se va a meter en una demanda ajena, serán estú.... Tuve que poner al fandom de Mr. Doctor en su lugar porque estaban un poquito tóxicos".

La actriz de La Fea Más Bella mencionó que desafortunadamente, también la exintegrante de Me Lo Dijo Adela, pensó que la estaba apoyando y le mandó un mensaje agradeciendo que la apoyara, a lo que recalcó que todos se están confundiendo con lo que pasa: "En mis publicaciones dejé muy en claro que yo no estoy de acuerdo con lo que ella hace, bueno, pues aquella por Instagram me pone 'Gracias Niurka'; yo leí aquello y entonces dije: 'Habrá entendido algo erróneamente, creerá que empatizo con ella'".

Por este motivo, cerró el tema declarando que ella no apoya para nada a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, y que el que no quiera caer en provocaciones de un fandom y ponga en su lugar a quienes la insulten, no significa que en realidad quiera darle la razón a Centeno y tampoco empatiza con ella: "Una cosa es que yo esté regañando al fandom tóxico de Mr. Doctor y otra cosa es que empatice con las cosas que ella hace".

