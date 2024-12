Nueva pelea entre Lilly Téllez y Gerardo Fernández Noroña desata memes: ¡Ya cásense!

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ayer el viernes 13 de diciembre, un fuerte altercado entre la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acaparó la atención en las redes sociales. La discusión, que rápidamente se viralizó, surgió durante una sesión del Senado cuando Téllez exigió al senador Adán Augusto López Hernández esclarecer el uso de "mil millones de pesos" relacionados con negocios dentro del presupuesto de la Cámara Alta.

Pues bien, todo comenzó cuando Téllez, conocida por su actitud firme y crítica hacia el gobierno, interpeló al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, exigiendo explicaciones sobre los fondos mencionados. En ese momento, el diputado Ricardo Monreal difundió un video en el que afirmaba que el tema del presupuesto debía ser aclarado, mencionando que se aprobaron 150 millones más, lo que generó aún más tensión.

Sin embargo, la discusión escaló cuando Gerardo Fernández Noroña, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), intentó intervenir. Téllez, molesta, lo interrumpió y exigió su silencio. Noroña, visiblemente irritado, le respondió que el tema no estaba incluido en la agenda y que no podía seguir interrumpiendo. La discusión entre ambos se intensificó rápidamente, con Téllez insistiendo en que la cuestión del presupuesto era un tema legítimo, mientras Noroña le exigía que se callara.

El intercambio de palabras fue subiendo de tono, hasta que Noroña pidió que apagaran el micrófono de Téllez para evitar que siguiera interrumpiendo.

A continuación, un fragmento del altercado:

Noroña: “A ver senadora, nada más un momento…”

Téllez: “¡Espere!” (gritando)

Noroña: “No, no, un momento. Primero no me alce la voz”

Téllez: “¡Usted cállese!”

Noroña: “Quien se calla en este momento es usted, porque yo presido esta asamblea”

La pelea, como era de esperarse, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Numerosos internautas comenzaron a avivar los rumores de un posible romance entre ambos legisladores, basándose en los intercambios agudos y la química tensa que, en ocasiones, puede generar controversia.

Los memes no tardaron en inundar las plataformas, y algunos usuarios sugirieron en tono de broma que ambos deberían considerar llegar al altar, mezclando la política con humor. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Téllez y Noroña protagonizan una confrontación pública. En el pasado, Téllez calificó al exaspirante presidencial de Morena como "bellaco", lo que alimentó más especulaciones sobre una relación tensa pero intrigante entre ambos.

En su momento, la senadora del PAN hizo viral una camiseta con la frase “di mi nombre, bellaco”, aludiendo a la polémica frase que ella misma le dedicó a Noroña, lo que provocó una ola de memes y reacciones cómicas en las redes. Noroña, por su parte, respondió a los memes con humor, pero también dejó claro que las acusaciones no iban a quedar sin respuesta.

Dado que Téllez sigue siendo una de las voces más críticas hacia el gobierno de la Cuarta Transformación y Noroña ocupa un rol clave dentro del partido en el poder, se espera que estos intercambios de palabras continúen. La legisladora panista no parece dispuesta a dejar de cuestionar al gobierno de Morena, lo que podría generar más tensiones y nuevas imágenes virales en redes.

Lo cierto es que, a pesar de los comentarios jocosos sobre un posible romance, las confrontaciones entre Téllez y Noroña son un reflejo claro de la polarización política que se vive en el país, con fuertes debates entre los partidos opositores y el gobierno actual. Con todo, no cabe duda de que la dinámica entre ambos sigue siendo una de las más comentadas en el ámbito político mexicano.

Fuente: Tribuna