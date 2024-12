Quedó en cenizas: María del Sol vive triste luto tras incendio en hogar con su hija dentro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente, a pocos día de Navidad y de otro aniversario luctuoso de Josefina Echánove, la reconocida actriz y cantante, María del Sol, acaba de revelar que su hogar quedó hecho cenizas, después de que lamentablemente por un accidente se comenzara un incendio con su hija dentro de la casa, que perteneció a su difunta madre. En entrevista con Venga la Alegría confesó que vive un triste luto ante esta situación.

Hace unos días, la cantante confesó que su hija Romina del Sol, mientras que estaba trabajando desde su casa, pudo oler como es que su hogar, que antes perteneció a su ahora difunta tía, Peggy Echánove, y abuela Josefina, se incendiaba a causa de un corto en un multicontacto, destacando los terribles daños que hay: "Va mucho más allá porque es la casa de mi hermana Peggy. Te puedo decir que casi el 70% de la casa está afectada, justamente la recámara de mi hermana y la parte de atrás son las que están hechas pinole".

Tras estas declaraciones para Ventaneando, ahora dio una entrevista en exclusiva para el matutino de TV Azteca, en la que ya con la mente más clara, puede decir que aunque agradece que no falleciera su hija y su nieto no estuviera presente, hay mucho que arreglar y mucho que sanar, pues perdió algo más que la casa: "Obvio que lo primero que hay que agradecer porque mi hija está viva, mi nieto y mi yerno, eso es claro, pero ya que está enfriado todo, tienes que ver, y no con buenos deseos se va a reconstruir, ni va comprar la cama, nada, eso va a requerir un esfuerzo".

María declaró que más que algo material, en realidad su pérdida es emocional, pues en un año perdió a su hermana, a su madre y su hermano, Alonso Echánove, y al todos ellos haber radicado en dicha casa, había demasiadas cosas de todos que quedaron hechos cenizas por el incendio, y todo eso es un valor emocional: "Es más el valor de todo el recuerdo que te trae, de que ahí dormía mi mamá, mi hermana, fue la cama en la que vi por última vez a mi hermana, entonces son esos recuerdos que se esfuman".

Finalmente, confesó que emocionalmente sí se encuentra bastante afectada, debido a que en realidad han sido mucho que procesar, y se siente como una nueva muerte de estos seres que más amó a lo largo de su vida, asegurando que es un golpe del que vive luto de igual forma a cuando los perdió a todos: "Estoy muy sensible, mi mamá partió, al mes partió mi hermana, al año mi hermano, y de pronto veo la última morada de mi hermana Peggy, 70 por ciento destruida, es mucho para asimilar".

Fuente: Tribuna del Yaqui