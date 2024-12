Reportan a Paquita la del Barrio intubada y grave; representante confirma hospitalización

Comparta este artículo

Xalapa, Veracruz.- Una vez más el estado de salud de la reconocida cantante, Paquita la del Barrio, se encuentra generando una gran preocupación entre sus millones de seguidores, debido a que recientemente se informó que se encuentra grave e intubada, tras lo que su representante brindó una entrevista a De Primera Mano para aclarar todo sobre la salud de la querida estrella musical, confirmando su hospitalización.

El pasado viernes 13 de diciembre, en la cuenta de Instagram de Chamonic3, se afirmó que la reconocida intérprete de temas como El Consejo, fue hospitalizada de emergencia en el Hospital Ángeles de Xalapa, Veracruz, destacando que estaría grave y la habrían intubado: "Me informan que ‘Paquita, la del barrio’ se encuentra delicada de salud y la tienen en el Hospital Ángeles de Xalapa, Veracruz. Me dicen extraoficialmente que se encuentra intubada (no confirmado)".

Ante la gran ola de preocupación, el equipo de trabajo de la señora Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita, compartió un comunicado en el que confirmaron que sí está en el nosocomio y se quedará por un tiempo, pero desestimaron el que esté grave, asegurando que solo sentía un malestar estomacal: "Acudió hoy con su médico de cabecera para un chequeo de rutina debido a un malestar estomacal que había presentado semanas atrás. Esa es la información veraz. Cualquier información relevante se comunicará únicamente por este medio".

Por su parte, el representante de la cantante, Paco Torres, en la entrevista para Imagen TV, confirmó una vez más su hospitalización, pero aseguró que no está intubada, volvió a repetir que todo fue por un malestar, pero que él habló con ella hacía poco y está en perfecto estado, y todo podría ser por haber comido moles y tamales: "Hablé con ella ayer; estaba muy tranquila y bien. Fue a Puebla a unos masajes que le recomendaron. Me dijo que quería aprovechar para ir a Veracruz, comió mole y tamales".

Finalmente, el representante de la creadora del icónico tema, Rata de Dos Pata, recalcó una vez más que no se encuentra como dicen, y que en los estudios que se le hicieron le salió una bacteria, por lo que aprovecharan el que debe quedarse para el antibiótico, para hacerle chequeo general y descartar otras complicaciones en su salud: "No es nada grave. Detectaron una bacteria en el estómago, y aprovechará para hacerse un chequeo completo. confirmó que Paquita se presentará en un concierto la próxima semana en la Feria de Villa de Reyes, San Luis Potosí".

