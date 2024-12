¿Se burla? Hailey Bieber así reacciona al compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente la reconocida modelo estadounidense, Hailey Bieber, ha dejado a sus millones de fans sorprendidos, al igual que a los seguidores de Selena Gomez, debido a la tan inesperada reacción que mostró tras anunciarse que la cantante y actriz se comprometió con Benny Blanco, el productor musical con el que ha salido por más de un año, ¿acaso se ha burlado de las estrellas de la industria musical?

Fue mediante su cuenta de Instagram que Gomez compartió una serie de fotografías en las que aparece abrazada a Blanco, mientras que este la besa y de ella presumiendo su anillo sentada en la manta de picnic en la que le pidieron su mano, junto al mensaje: "Para siempre comienza ahora". Como era de esperarse, la noticia se viralizó a lo largo de todos el mundo, e inesperadamente, Justin Bieber, su ex, se volvió tendencia.

El intérprete de 10000 Hours se volvió el protagonista de los memes sobre este compromiso, que ha recibido tanto felicitaciones y buenos deseos como críticas y comparaciones entre lo que costó el anillo que el canadiense le dio a la modelo, y el productor a la exestrella infantil de Disney Channel. En medio de toda esta ola de polémica alrededor de Selena, Hailey se hizo presente con una inesperada reacción a la situación.

Selena se compromete con Benny. Internet

La modelo que se encuentra casada con el intérprete de Sorry, después de varios meses con una baja interacción en las redes sociales tras convertirse en madre por primera ocasión, reapareció con un 'like' a la publicación del compromiso de la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place. Esta breve interacción fue tomado para muchos como una señal de apoyo y respeto para Gomez y demostrar que pese a lo que dicen los fans, en realidad no hay enemistades.

Cabe mencionar que en redes sociales también se ha comenzado a especular que Gomez y Blanco se comprometieron hace varios meses, pero como coincidió con el nacimiento del primogénito de Hailey con el creador de Baby, decidieron esperar para que no se vinculara a ninguno de ellos tres con el avance en su relación: "Se comprometieron en agosto, pero Selena no quería que su compromiso se vinculara de ninguna forma con Bieber".

Hailey y Selena. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui