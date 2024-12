Televisa, en shock: Fallece conductora de 'Hoy' y filtran secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- Tras la muerte de una reconocida conductora, que formó parte del programa Hoy, su exyerno reaparece en medios de comunicación y comparte fuerte secreto que se llevó a la tumba. Se trata de la querida Talina Fernández, quien falleció de forma repentina en junio de 2023 tras haber sido diagnosticada con una leucemia muy agresiva, es decir, cáncer terminal en la sangre.

A 1 año y medio de su fallecimiento, quien rompió el silencio y recordó las grandes diferencias que tuvo con la 'Dama del Buen Decir' fue Ariel López Padilla, primer esposo de su fallecida hija Mariana Levy. En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, el actor y bailarín recordó las grandes diferencias que tuvo con doña Talina una vez que murió Levy, quien es la madre de su hija María Levy.

He tenido que ser muy paciente de no caer en el juego, ya Mariana no está para aclarar todo lo que se está diciendo de mí".