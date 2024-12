Tras retiro de Televisa, Mauricio Herrera sufre triste muerte y estremece a fans con súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Mauricio Herrera por fin regresó ante las cámaras de la prensa tras haberse mantenido ausente durante bastante tiempo y conmovió a sus miles de seguidores luego de hacer una importante petición ante los micrófonos. Asimismo, el comediante y dramaturgo reaccionó a la dolorosa muerte que enfrentó el medio artístico hace dos semanas, cuando falleció doña Silvia Pinal.

El primer actor de Televisa, donde realizó programas como Qué madre tan padre y La Escuelita VIP, fue captado por diversos reporteros al llegar a un evento público y de inmediato llamó la atención que apenas podía caminar ayudado de una andadera. Al respecto, don Mauricio compartió que hace poco fue intervenido quirúrgicamente de la columna y como secuela tiene problemas en un pie:

Me operaron la columna y me desconectaron un pie, como que el tobillo no me funciona bien, pero en general estoy bien", dijo.

Y cuando lo cuestionaron sobre el tiempo que tardará en recuperar su movilidad por completo, pues en otras ocasiones ha aparecido hasta en silla de ruedas, contestó con humor: "Yo creo que 15 años... Espero que muy pronto, ya estoy caminando mejor... pero con la silla de ruedas". Herrera contó que está acudiendo a terapias físicas que le cuestan trabajo: "Voy a terapia para lo del pie, en su problema físico y local... la terapia está dificilona pero hay que darle".

Mauricio Herrera ha enfrentado varios problemas de salud

Sin embargo, aseguró que se encuentra gozando de buena salud: "Quedé muy bien de la columna y todo lo demás está perfecto". El actor de 90 años también declaró que este próximo 2025 regresará a los escenarios luego de bastante tiempo retirado del teatro y del Canal de Las Estrellas: "Seguimos preparándonos para trabajar en el teatro, yo creo que para febrero". Don Mauricio compartió que prepara un proyecto al lado de su hijo:

Es una obra que me hace mi hijo de todos los 90 años de vida y le digo todo lo que he vivido, lo que he visto", explicó.

Para cerrar el tema, Herrera le suplicó a su público que lo respalden en este proyecto y por ello los invitó a acudir a todas las funciones: "El agradecimiento es que sigan yendo a verme, nunca me han fallado, siempre he sido aplaudido, espero que con esta obra me pase lo mismo". Por otra parte, el histrión recordó lo que fue trabajar con la fallecida Silvia Pinal y dijo que la recuerda con mucho cariño:

Era muy espléndida, trabajar con Silvia Pinal era algo maravillosa, dirigirla era decirle 'aquí estás, haz lo que sabes'".

Finalmente, el también actor de novelas declaró que este próximo 2025 podría recibir un homenaje en vida por su enorme trayectoria: "Charly, un amigo, me está preparando un homenaje, yo creo que para el año entrante", contó Herrera.

