Alma Cero pasa un mal momento de salud: Se juntó la premenopausia con lesiones en cervicales

Ciudad de México.- La salud de la actriz Alma Cero no pasa por un buen momento. Según contó a la prensa, está experimentando la premenopausia y sufre de una lesión en las cervicales. Sin embargo, su esposo, Enrique Orozco ha sido un pilar de apoyo importante para ella en estos tiempos difíciles.

La famosa, cuya obra Lavar, peinar y enterrar ha gozado de éxito, contó que tiende a sentir fuertes cambios de humor, dolores de cabeza y hasta bochorno. Por fortuna, su pareja comprende a la perfección y la cuida y consiente mucho. Él mismo reveló que cuenta con un calendario premenopáusico que le ayuda a saber cuál es el mejor día para servirle un té o cuándo es preferible que le dé su espacio.

Sobre estas atenciones, la artista se dijo agradecida con Dios por haber puesto a un hombre excelente en su camino. Orgullosa de su relación, detalló que su relación tiene excelente comunicación. Hasta en la intimidad tenemos buena comunicación. Si vemos que algo falla, vemos qué podemos hacer para apoyarnos".

Como ya dijimos, también padece una lesión en las cervicales, por lo cual asiste a terapias constantes con fisioterapeutas. "También me ponen una cosa con láser, tipo masajes, y estoy medicada. Destacó que, aunque sabe la cirugía es una opción para solucionar el problema, por el momento no está interesada en someterse a ella, sobre todo porque considera que aún es muy joven como para estar en un quirófano. “Llevo pisando los escenarios desde hace 45 años, aunque me vea una joven de 20 (ríe). Y no quiero entrar al hospital por esto”.

Esta lesión también involucra la médula espinal. A la par, se unen varios nervios dañados debido a otra lesión en el omóplato derecho. Para tratarlo, se somete a un ciclo de tiamina, que es un refuerzo vitamínico. Contó que lleva unos dos años haciéndolo, y es algo muy bueno, pues los aminoácidos ayudan a regenerar el sistema nervioso. Sin embargo, el dolor de la lesión empeoró hace poco, por lo que tuvo que abandonar proyectos laborales. "Mi cuerpo me pidió detenerme", dijo. También, retomar el ballet ha sido clave para su recuperación gracias a que algunas posturas son muy beneficiosas.

