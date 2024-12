Deprimido y desempleado: Actor de novelas es repudiado por compañeros; lo vetan de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que pese a ser un sensible y agradable ser humano, los colegas de Marco Uriel, se habrían unido en su contra, y de manera muy evidente, lo repudiado por sus compañeros de departamento, de sus proyectos, fue técnicamente vetado de Televisa tras casi 40 años de trayectoria exitosa. El histrión confesó que la situación lo estaba afectando, pues llegó a deprimirse profundamente por su situación.

Al igual que grandes talentos, como Laura León, Marco en la década de los 90's debutó de la mano de la empresa San Ángel en uno de los mejores melodramas de la historia, María Mercedes, tras lo que ganó gran popularidad y simpatía del público, así que estuvo en filmaciones como Carita de Ángel, Lo Que La Vida Me Robó, Hasta que el Dinero nos Separe, siendo finalmente Hijas de la Luna, con la que hizo su última aparición en la mencionada empresa en el año 2018.

Marco Uriel revela lo mal que la pasó desempleado. Internet

Ahora, después de haber pasado seis años desapercibido públicamente, viviendo tranquilamente y enfocándose en proyectos bastante diferente para su estatus de celebridad, Marco escribió un libro y se diversificó. Pero ahora, su retiro de los set de grabaciones llegó a su final y tras casi una década lejos, el actor regresó por todo lo alto a la empresa, para formar parte de Amor Amargo y en Me Atrevo A Amarte, que se estrenará en el 2025.

Ante su regreso, Marco brindó una entrevista para TV Notas, en la que destacó que está muy feliz de poder regresar a la empresa de Emilio Azcárraga, que todo lo malo quedara en el pasado, especialmente porque no fue su culpa el que se perdieran esos proyectos: "Estoy muy feliz. Desde que en 2018 hice Hijas de la Luna, ya no había estado (en alguna novela). Perdí proyectos por alto, por guapo o por buen actor. Los jefes de reparto me decían 'Perdón, no quedaste. Tu voz o tu presencia incomodan al protagonista'".

Marco afirma le tuvieron envidia. Internet

El actor de Dos Hogares, declaró que entendió que el mundo no está en su contra, sino que a veces las cosas que pasan son para que llegue algo mucho mejor, dejar de sentirse el "actor más desaprovechado", recalcando que al final, todo fue por un ego, de que él pudiera opacar al principal por lo gran actor que es y su imponente apariencia: "Creo que es el ego. Se maneja a través del miedo y la inseguridad. Creen que son el centro del mundo y no quieren que nadie les tape la luz. Tú ves a Al Pacino y a Robert de Niro y no crees que les importe que les pongan un actor más alto".

Pero, pese a que se repetía que todo esto que pasaba solo era por el ego de alguien más, sí hubo momentos en los que le daban ataques de depresión y se preguntaba como iba a hacer para pagar sus cosas y salir adelante, naciendo así su nuevo libro y las preparaciones para hacer sus conferencias: "Lo bueno es que me he diversificado. Soy escritor. Publiqué un libro y voy a sacar otro. Me contratan para conferencias motivacionales y para conducir eventos. Sí la pasé económicamente muy mal y tuve que aprender a gastar menos".

Finalmente, destacó que en efecto, la crisis económica fue enorme, a tal grado que tuvo que empeñar varios relojes y cosas así, pero que al final dejó de comprar más, entendiendo que debe de empezar a soltar para crecer personalmente, hasta que se presentó dicha oportunidad: "Pensé en dejar la actuación. Te cansa. A pesar de las cosas malas, me llamaban para Como Dice El Dicho. También he tomado terapia. Salvador Mejía me llamó para Me Atrevo a Amarte, con un papel de villano. Le dije: 'Chava, me salvaste'".

Marco estuvo al aire casi 40 años. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui