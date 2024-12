Mariana Seoane se queja de que ya no hay hombres para iniciar una relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tema sentimental se ha vuelto especialmente complicado para algunos. En una edición anterior de Tribuna te contamos que Rocío Sánchez Azuara lidia con este problema y es que según confesó, encontrar una media naranja ha sido proceso difícil ya que tiene estándares elevados que los hombres no pueden cumplir y por lo cual se intimidan y prefieren no tratar con ella. Otra famosa que pasa por la misma situación es Mariana Seoane.

La actriz compartió su experiencia en redes sociales. Con sus seguidores encontró la confianza de hablar sobre el desafío que representa coincidir con una persona que cumpla con sus expectativas. A través de un video en su cuenta de TikTok, la cantante de 48 años expresó que aún no ha encontrado a un hombre "bueno" con quien estar a largo plazo. En su mensaje, formuló una pregunta que resonó con muchos de sus seguidores: "¿Por qué ya no hay hombres?"

A lo largo del video, Mariana explicó que, aunque hay hombres disponibles, la mayoría no le atraen por distintas razones. Comentó que muchos ya están casados y los que no lo están, no son lo que ella busca. "Los que hay, pues están para tirarlos a la basura", agregó, sin filtros. Si bien reconoció que muchos solteros son guapos, lo que les hace falta es intelecto. Por otra parte, aquellos que son inteligentes, son mucho mayores que ellas.

Seoane se mostró inconforme con los hombres de la actualidad

Las palabras de la actriz causaron una gran reacción entre sus fans. Algunas se mostraron decepcionadas, pues consideran que ellas tienen aún menos oportunidades de encontrar a un hombre que merezca la pena. "Si tú que eres guapísima no encuentras... las demás estamos perdidas"; "Mariana, tú tan espectacular, ¿qué nos queda a las demás mortales?", se puede leer.

Otras hicieron una reflexión acerca del empoderamiento femenino, mismo que ha llevado a las mujeres a ser más exigentes a la hora de elegir un compañero de vida. "Ya no aceptamos cualquier cosa"; "Mil veces mejor estar solas que mal acompañadas", escribieron en respuesta a las quejas de Seoane, cuyo historial amoroso está conformado por hombres del mundo del espectáculo, tal como Adolfo Ángel 'El Temerario', Carlos de la Mota y Alberto 'El güero' Castro.

